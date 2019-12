ACTUALIDAD A mano armada asaltan a joven pareja de amigos y les roban vehículo en El Algarrobal

Piden dadores de sangre para trabajador que sufrió TEC al caer de gran altura Afectado se mantiene en la UCI del San Camilo , fuera de riesgo vital, después de precipitarse a tierra desde unos 3,5 metros aproximadamente. Un llamado desesperado para que las personas vayan a donar sangre al Hospital San Camilo, está realizando la familia de Rodrigo Anselmo Pizarro González, 43 años de edad, quien el día jueves 12 de diciembre, a eso de las 08:00 horas, cayó al suelo desde una altura aproximada de 3,5 metros, mientras estaba pintando en un galpón en Panquehue. Su hermano Jorge Pizarro dijo a nuestro medio lo siguiente: "Bueno, mi hermano tuvo un accidente grave, un TEC cerrado, grave, grave. Se cayó, quedó en coma al tiro. Esto pasó a las 08:05 de la mañana, temprano, se inflamó demasiado su cabecita, tuvo dos operaciones, la última fue la peor; ahí estábamos, no sabíamos si iba a vivir porque iba grave, grave, estuvo entre la vida y la muerte. Es terrible, la segunda operación la resistió por su edad, eso también le favorece, así es que ahí estamos, lo fui a ver hoy día (ayer), hablé con el doctor y lo encontraron súper bien, su cabecita ya está volviendo a la normalidad, ya no tiene tan hinchado. Su corazoncito está funcionando bien, sus riñones, todas su cositas internas están bien. Él no sufrió ninguna quebradura, si solamente se cayó en un galpón", dice Jorge, su hermano. – ¿Cómo fue el accidente de tu hermano? – Él estaba pintando en una empresa grande, no sabemos qué pasó, sabemos que se cayó nada más. Estaba haciendo un trabajo esporádico y se cayó, eso es lo que sabemos, de una altura de 3,5 metros. – Ustedes están pidiendo dadores de Sangre. – Claro, si nos pueden cooperar dadores de sangre desde las 08:30 a 12:30 horas, a nombre de Rodrigo Anselmo Pizarro González, cualquier grupo. Reconoce que este accidente de Rodrigo para ellos como familia ha sido un cambio rotundo. "Yo trabajo con él todos los días en el taller, lo veo todos los días, conversamos, echamos la talla, lo veo en la mañana y de un día para otro estoy acá, me llaman, me dicen Rodrigo tuvo un accidente; yo lo primero que dije fue un accidente de un choque. Me dijeron está grave, está grave, se cayó, se golpeó su cabecita, está en coma, lo están estabilizando para que se recupere, están tratando de estabilizarlo para llevárselo al hospital urgente. Le sacaron un trozo grande de su cabecita para que se desinflamara, si iba bien inflamada, tenía muchos hematomas", dice su hermano Jorge al relatar cómo se enteró del hecho ese día. – ¿Está fuera de riesgo vital? – En estos momentos sí, pero sigue en la UCI, entonces estamos en eso, como familia afectados totalmente. Reiteró el llamado para que las personas que puedan donar sangre vayan al Hospital San Camilo y cooperen a nombre de Rodrigo Anselmo Pizarro González.