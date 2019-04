Piden investigar ‘irregularidades’ en la Asociación de Fútbol de Los Andes

Presidente de club reclama falta de equidad en dineros y premiaciones:

LOS ANDES.- Un verdadero secreto a voces es el que estaría circulando en los círculos deportivos de la Asociación de Fútbol de Los Andes (AFLA), el malestar de al menos un presidente de un club deportivo que conforma esta asociación. Se trata de las declaraciones ofrecidas en Exclusiva a Diario El Trabajo por Jorge Antonio Neira Parra, presidente del Club Deportivo Diablos Andinos, quien aseguró a nuestro medio la existencia de supuestas anomalías por parte de la directiva de la AFLA que, si bien no apunta a delito alguno en concreto, al menos sí genera dudas si se comparan las palabras del denunciante, con la gestión y declaraciones del presidente del mismo directorio.

DIRIGENTE DENUNCIA

Nuestro medio habló con Neira Parra sobre su denuncia contra la Afla, pues él asegura que algunas cuentas de dinero y entrega de premios a los clubes, al menos en su opinión, no estarían encajando.

– ¿Cómo está la situación a su parecer dentro del directorio andino de Afla?

– Desde el principio las cosas se vienen haciendo mal, lo que quiero denunciar son las malas prácticas que ha hecho la directiva de Afla, partiendo de que esa directiva está viciada, en las elecciones de principios de 2018 votaron personas que no correspondía que votaran, eran delegados los que votaron y no presidentes de clubes.

– ¿No eran todos los votantes presidentes de los once clubes de Afla?

– No. Por ejemplo, votaron personas y clubes que no debían hacerlo, como Continental, Miraflores y otros clubes que tampoco tenían su personería jurídica actualizada, y también votaron personas que no son las que deberían hacerlo, en ese caso sólo los presidentes pueden votar, y no delegados. Hay clubes de la Afla que no están reclamando estas anomalías porque estas directivas están trabajando de la mano con la Afla, no les interesa tener las cuentas públicas al día ni dar detalles a nadie sobre en qué se gasta la plata. En algunos clubes están participando jugadores que no están inscritos en la Afla o son de clubes ajenos a nuestra asociación.

– ¿Económicamente cómo llega el dinero a las arcas de la Afla?

– Los dineros ingresan a la Afla por pagos de multas, pago de localía y también un aporte municipal de $10.000.000 anuales.

– ¿En qué otras áreas estaría fallando esta asociación de fútbol?

– Aparte del tema de los dineros, mi denuncia se relaciona también a que la Afla no respeta tampoco las bases que se mandan todos los años a Viña, en esas bases se estipula que todos los clubes deben participar con una determinada cantidad de series, todos los años eran cuatro, este año lo bajaron a tres, tampoco se respetan las reglas de que cada jugador deba estar inscrito para participar en el torneo.

– ¿En su opinión está al día Afla con la rendición de cuentas?

– Sobre las cuentas puedo decir que el campeonato terminó en noviembre de 2018, y ahora estamos en abril, casi en mayo, y Afla no ha presentado un balance a los clubes por los dineros, con el tema de las premiaciones también, desde el año pasado se había acordado que para las series infantiles entregaba cierta cantidad de medallas, dinero y balones, y resultó que no hubo premiación para los niños y no salió campeón nadie, aunque sí jugamos, nuestro club presentó la serie Infantil, hasta tuve que pagar multas por una vez que no me presenté, me hicieron pagar la multa pese a que la Afla no hizo premiación.

– ¿Usted ve equidad en la repartición de dineros y premios por parte de Afla hacia los clubes que la conforman?

– No. El año pasado en el campeonato de Los Barrios 2018, el presidente de Afla Marcelo Castro, entregó un estado de cuenta donde la plata ya estaba rendida, eran $95.000 que no les entregaron a los clubes Continental ni el Miraflores, quedaron clubes sin plata, siendo que en los papeles están justificadas esas platas como ya entregadas a esos clubes (…) todos los años anteriores nos han hecho firmar un papel en el campeonato de Los Barrios sin poder mirarlo, nos dicen que si no lo firmamos no recibiremos la plata para nuestros clubes, lo que nos hace dudar mucho con respecto a la claridad y transparencia de la directiva de Afla.

– En resumidas cuentas, ¿qué es lo que usted solicita a la misma Afla y a los entes que interactúan con esta asociación?

– Lo que nosotros como club pedimos es que se acerque la Municipalidad de Los Andes para que investigue los temas monetarios, que se entreguen los balances correspondientes y se nos entregue un estado de cuentas para que todos los clubes estemos conformes y conozcamos la realidad de cuántos han sido los dineros. Pedimos también a la Arfa Quinta Región que se acerque a ver el tema de los jugadores inscritos, y a que revisen las bases que no se han respetado y todas estas bases internas que se hacen.

AFLA RESPONDE

Diario El Trabajo habló con don Marcelo Castro, presidente de la Afla, quien tras escuchar detenidamente las declaraciones y cuestionamientos del presidente de Club Deportivo Diablos Andinos, nos respondió que de poco es lo que él se debe preocupar, pues asegura que su consciencia está tranquila.

«Nosotros como Asociación estamos tranquilos, tenemos todo al día, no se le debe a nadie, con la anualidad de los $10.000.000 está todo rendido, son platas fiscales y si uno no hace la rendición como corresponde, obvio que no nos darían la subvención que nos están dando. Todo este dinero se gasta en selecciones, entrenadores, premios, igualmente si alguien quiere revisar nuestro accionar en la Asociación, cuando quieran pueden hacerlo (…) no sé qué pretende este dirigente, si lo que Jorge pide es que nos investiguen, entonces que venga quien quiera venir, las puertas de la Afla están abiertas, nosotros no tenemos que esconderles nada (…) nosotros no queremos que el Club Deportivo Diablos Andinos desaparezca por una persona (su presidente), detrás de él hay personas y familias, no sé qué es lo que quiere conseguir Jorge, creo que está resentido, es una lata hablar de estas cosas», dijo Castro a Diario El Trabajo.

Roberto González Short

ENVIADO ESPECIAL