Crónica Piden no cerrar actual planta de revisión técnica mientras no abran la nueva Consejo Superior de Taxis colectivos: Sigue dando que hablar la habilitación de una nueva planta de revisión técnica en San Felipe. Situación que fue conocida por parte del Core Rolando Stevenson Velasco. En esta oportunidad Manuel Carvallo, presidente del Consejo Superior de Taxis Colectivos de San Felipe, manifestó a nuestro medio que ellos como gremio plantean que mientras no se encuentre completamente instalada la nueva planta, la actual que está ubicada en avenida Sargento Aldea no tiene que cerrarse.

«Mira el tema de la planta de revisión técnica, si bien es cierto ya era conocido por nosotros, de hecho ya habíamos hecho conversaciones con el gobernador para poder buscar una solución. El tema para nosotros está planteado, es legal todo lo que se está haciendo, lo que nosotros no encontramos que sea correcto es que tenga que cerrarse la planta primero para que pueda venir otro. La normativa, la legalidad es que ya hubo un oferente, que ese señor ganó, no se le han aplicado las normas que corresponden, entonces hoy día se dice que se va a construir, no sabemos dónde, la municipalidad por su parte dice que esto tampoco va a prosperar», señaló Carvallo.

Referente a lo indicado por el Seremi de Transporte cuando habla que va a traer una planta móvil, dice Manuel Carvallo que no es la solución porque esa planta móvil está operando todavía en San Antonio; «una vez que termine de operar allá se supone que tendría que venir acá a nuestra zona, y es solamente para vehículos livianos, por lo que nosotros hemos recogido la información, esa planta tiene la misma normativa, las mismas exigencias que tiene la planta que hoy en día está acá, o sea no sería ningún cambio, entonces la posición nuestra, porque estamos ahora con el transporte mayor y el sindicato de dueños de camiones, estamos unidos en ese aspecto, y estamos esperando una visita con la ministra de Transporte por el tema nuestro, y no solamente nosotros porque aquí está toda la ciudadanía que se va a ver afectada por la poca capacidad que va a tener la otra planta en Los Andes. Entonces la intensión nuestra no es oponernos a que se cierre la planta, sino que sencillamente se cierre cuando la otra esté operando, porque vamos a desvestir un santo para vestir a otro si el tema es muy salomónico, cierren la planta, pongan la que ellos estimen conveniente, con estándares que correspondan, y mantengan la otra funcionando hasta que se produzca el cambio, y no seamos nosotros los que tengamos que estar trasladándonos de un lugar a otro. En los temas de rechazos va a significar que tienen que volver, tiempo perdido y más que nada el inconveniente la capacidad de atención que éstos pueden tener, así es que el tema gremial nuestro junto con los otros gremios del transporte, es que se mantenga esta planta funcionando hasta que la otra no sea aprobada», finalizó Manuel Carvallo.

Cabe recordar que la actual planta de revisión técnica ubicada en la avenida Sargento Aldea, debe finalizar sus labores el día 30 de septiembre.