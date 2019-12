Piden que regrese el Dr. Marcelo Yáñez a la jefatura del servicio de Urgencia

Gremios, trabajadores y hasta un paciente:

En el Servicio de Urgencia del Hospital San Camilo se acaba de efectuar un cambio en la dirección, saliendo el Dr. Marcelo Yáñez para en su reemplazo ingresar, en forma transitoria, el Dr. Claudio Rojas, médico con dilatada experiencia en urgencia. Este cambio no habría caído nada de bien entre el personal, aseguraron dirigentes de la Fenats Aconcagua, quienes dieron a conocer su molestia a la opinión pública.

La presidenta de la asociación base de Fenats Nacional del Hospital San Camilo, Cynthia Ibaceta González, dijo que en esta ocasión iba a hablar en nombre de los trabajadores de urgencia y también de la comunidad de Aconcagua: “En relación a una decisión arbitraria, entre cuatro paredes que tomó la dirección del Hospital San Camilo, representada en su director ingeniero Ricardo Salazar, que tiene relación con la remoción del cargo de la jefatura de urgencia del Dr. Marcelo Yáñez Leyton, esta decisión le fue notificada al doctor el día 27 de noviembre, donde se le comunica que él deja de ser jefe de urgencia, entregándole un documento donde ellos establecen que él no cumplió con ciertos protocolos y que no cumplió con ciertos actos administrativos que no tienen que ver con la preocupación y el compromiso que ha tenido el doctor Yáñez con la unidad de urgencia. Yo podría mencionar que hace un tiempo, él, de su propio bolsillo, sacó dinero para reparar las ruedas de las sillas de la unidad de urgencia. Él tiene un compromiso no tan solo con la comunidad del valle del Aconcagua, sino que también con los trabajadores de la urgencia, por lo tanto lo que yo mencioné, que también estoy hablando en representación de ellos, es así”, señaló.

Agregó que ellos como dirigentes han sostenido reuniones con la dirección: “Primero pidiéndole explicación, fundamentos de esta decisión. La verdad es que la decisión de él no tiene ningún fundamento. Nosotros pedimos documentación que avale justamente que él no tiene las competencias, tampoco nos han entregado. También sostuvimos reunión con la señora Susan Porras Fernández, directora del Servicio de Salud, la cual ella dice que la decisión está tomada y que ella no puede intervenir respecto a esta decisión. Nosotros rechazamos absolutamente esta decisión, como decía arbitraria, queremos que se reincorpore a la brevedad en el cargo de urgencia, además decir que desde la administración anterior ha sido objeto de hostigamiento por parte de la dirección con respecto a que él, como subdirector médico, él estaba por resolución médica, y en realidad jamás se le dio la posibilidad de que él ejerciera en el cargo como subdirector médico; la verdad que solamente se le entregó resolución, pero jamás se le invitó a participar en las reuniones con el equipo directivo como subdirector médico, por lo tanto no fue validado. Todo lo contrario, él fue a cada instante llamado por la dirección, siempre cuestionando su actuar y su desempeño en la urgencia sin entregar ningún fundamentos, además decir que él ha tenido una postura absolutamente muy de acuerdo en no permitir que los DDHH se violen en este Hospital; él no estuvo de acuerdo cuando se hizo la constatación de lesiones en la Comisaría, cosa que de ahí él empezó a ser amedrentado”, señaló Cintia Ibaceta González.

Por su parte Cristina Bello, presidenta de la Corporación Ciudadano y Trabajadores Unidos, señaló que ellos quieren un cambio, “que el sistema público funcione como corresponde, que los malos elementos salgan; son pocos los malos elementos y ensucian a los buenos. Nosotros con el doctor Marcelo Yáñez Leyton conversamos y le explicamos la problemática que había en la atención del servicio de urgencia, y la verdad que hubo un cambio, él fue empático y hubo un cambio en la atención hacia los usuarios, sobre todo a los adultos mayores. Entonces de verdad que no estamos de acuerdo con que él sea removido de su cargo. Nosotros al ministro le solicitamos de que si alguien debe estar en el puesto de la dirección, debe ser una persona que realmente se maneje en el tema con los usuarios y con los trabajadores, y viendo la empatía que hay con sus compañeros, de verdad que creemos que el Dr. Marcelo Yáñez debe ser el director del Hospital, entonces nosotros como corporación es eso lo que apoyamos, siga él en la dirección”, indicó.

Un paciente de nombre Carlos Molina contó la experiencia que tuvo con el docto Yáñez al momento de atenderse con él por una emergencia: “En primer lugar quiero hablar a favor del doctor Marcelo Yáñez, él fue quien me atendió el viernes 15 de noviembre, después que la noche del jueves 14 yo haya sufrido el ataque por escopeta con perdigones a través de fuerzas de Carabineros. Yo me encontraba esa noche en la plazuela de la Villa Aconcagua, en un sector aislado, apartado de lo que se podría denominar la zona Cero de la protesta, sabiendo que la Villa Aconcagua es un sector aislado, tranquilo, nunca se habían registrado sucesos, de protesta, barricadas, de ningún tipo. Yo estaba transitando en bicicleta cuando sufrí el ataque, este disparo de un efectivo de Carabineros por la espalda, un disparo que me impactó en la parte superior del tobillo, recibiendo dos perdigones. Yo tuve incluso que recibir dos constancias de lesiones, porque en la primera que me atendió el médico que estaba de turno en aquella noche, se negó a sacar los perdigones por el hecho que según él justificaba, que no podía proceder a retirarlos, no sin antes un papel donde indique de manera judicial como la autorización para poderlo extraer, lo cual es una argumento que no está validado, no está justificado, no es coherente de acuerdo al protocolo de salud. Y fue en la segunda constancia, con el doctor Yáñez que me atendió, es más aquí están las dos constancias en la cual aparece la misma noche del jueves 14 y esta del viernes 15 en la tarde, en la cual en ésta me atendió el doctor Yáñez, y él sin duda alguna, no titubeó, tomó la decisión de extraer el perdigón, este mismo perdigón lo tengo acá, este es el pago que se recibe del Estado por manifestarse, o incluso por aquellas personas que no estaban en el lugar de los hechos, sea cual sean los hechos, no puede ser que se siga recibiendo más de esto, e incluso por un tiro cobarde, por la espalda, y el doctor Yáñez tuvo un trato correcto en lo profesional y en lo humano. Si se exige la salud de calidad desde el ámbito público, en vez de despedir, desvincular a doctores como Marcelo Yáñez, al contrario hay que resguardarlos, hay que cuidarlos, hay que saber valorar, esto no se trata de hacerse la víctima o enaltecer a un héroe o a una persona, se trata de resguardar y dar a conocer lo que realmente se necesita, así es que por favor el doctor Yáñez se restablezca a tiempo completo de sus funciones, y que se sepa que esta es una injusticia, una persecución que no puede seguir dándose”, indicó.