Plan Maestro: «Este plan debiese tener buenos resultados en no menos de 10 años»

Alex Vera Sánchez presidente Federación de Buses del Valle de Aconcagua: El presidente de la Federación de Buses de las provincias del Valle del Aconcagua, Alex Vera Sánchez, consultado por nuestro medio sobre cómo ha sido a su juicio la aplicación del Plan Maestro de Gestión de Tránsito, y si ha tenido comentarios de los propios conductores que son los que circulan en la calle, dijo que por el momento han tenido una buena acogida por parte de los conductores; «no obstante es importante señalar que hoy día tenemos un menor tráfico en las arterias principales dentro de la ciudad de San Felipe», indicó.

– ¿Cuáles son esas arterias por ejemplo?

– Por ejemplo en Freire tenemos una menor capacidad de tráfico, yo considero que la prueba real va a comenzar en el inicio de las clases, con el inicio del segundo semestre escolar, ahí vamos a ver el soporte que tienen estas calles. También es importante señalar que la autoridad se comprometió a dejar Freire una calle exclusivamente para la circulación de la locomoción colectiva, tanto menor como mayor, lo que significa que en esa calle no debiera haber ningún estacionamiento, ninguno, y actualmente hoy día vemos que los vehículos se estacionan sin ninguna complicación en esta arteria principal. Lo mismo nos sucede en Santo Domingo, donde consideramos que no tiene la capacidad para soportar el tema del tráfico en cuanto a locomoción colectiva en general, hablo yo tanto menor como mayor, esas son cómo las dos arterias que mayor complicaciones las vemos para iniciar este segundo semestre del año escolar.

– ¿Qué le han comentado los conductores en ese sentido, están más estresados o más liviana la cosa, cómo ha andado?

– Bueno debemos señalar que un conductor que lleva más de 15-20 años circulando por las vías, obviamente hay una resistencia al cambio que es una resistencia natural del ser humano. Obviamente hoy en día los conductores tienen que ir más atentos a las acciones que ellos realizan en la ruta, como a las que puede cometer un tercero que muchas veces nos hemos dado cuenta que hay vehículos que andan perdidos contra el tráfico, pero debemos entender que es un proceso de adaptación y de cambio. Nosotros como transporte mayor sin duda ante la autoridad hemos puesto todas nuestras ganas en facilitar el tema, pero de la misma forma como nosotros facilitamos el tema, necesitamos que la autoridad cumpla con lo que se compromete, es la única forma de tener una armonía en el tema del tráfico en la comuna de San Felipe.

– Como presidente del gremio, ¿está bueno el cambio o está malo el cambio o la aplicación de este plan maestro de gestión de tránsito, qué piensan ustedes?

– Mira, nosotros lo que hemos podido evaluar con la información que la autoridad nos pudo entregar y ustedes fueron las redes comunicacionales, cumplieron un rol fundamental, fue la forma de cómo nosotros pudimos interiorizarnos de la materia, consideramos que es un buen plan mirado a futuro, nosotros consideramos que este plan debiese traer buenos reportes no menor en diez años, o sea nosotros estamos pensando que en una década más realmente va a traer los frutos que realmente sostiene este plan maestro.

– ¿Qué nota le pone a este cambio?

– Bueno, que hay dos cosas; una cosa es la implementación y otra cosa es el diseño; en cuanto a la implementación, lamentablemente fue deficiente, la implementación, los plazos de la implementación, hubo ciertas situaciones como señalética que no se pudieron cumplir al 19 de julio, no tan sólo yo como transportista, sino que también lo puedo decir como ciudadano, considero que la implementación fue totalmente deficiente.

– ¿El diseño?

– El diseño nosotros como transportistas en forma general lo calificamos con una nota de 5,5. Ahora dentro de la participación que nosotros pudimos tener o de la forma como nosotros nos consideraron, una nota 1. A nosotros nunca nos consideraron ni siquiera para hacerle alguna consulta: ‘Oiga señor transportista, ¿a usted qué le parece, usted qué considera?’. Nada, o sea debo entender que este programa fue hecho por extraterrestres, bajo una cúpula del espacio, más allá, y a los que estamos aquí en la tierra lamentablemente no se nos tomó ningún parecer ni como ciudadano ni tampoco como personas que tenemos una pequeña experiencia en el transporte.

La Federación de Buses Aconcagua está compuesta por Buses Puma, Buses Vera Arcos y Buses Portus de Los Andes.