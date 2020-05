Plantean quitar personalidad jurídica al Club Roberto Huerta por caso secuestro

Se le vino la noche a la institución deportiva:

Si se aplica la medida por parte del municipio, se estaría desafiliando al club de ARFA Quinta Región luego del presunto secuestro de dos jóvenes en la sede del club.

El presidente de la ARFA Quinta Región, Cristian Ibaceta, calificó como un verdadero «terremoto» lo ocurrido este día miércoles en la sede del Club Deportivo Roberto Huerta. En ese lugar Carabineros de la Tenencia de Santa María detuvo a cuatro sujetos por su presunta participación en el secuestro de dos personas de 26 y 27 años de edad.

«Un verdadero terremoto es lo que ha pasado en Santa María. Hoy conversamos con el alcalde, me llamó debido a la noticia por todos sabida, y me comunica que él o el municipio de Santa María va a tomar la decisión de quitarle la Personalidad Jurídica al Club Deportivo Roberto Huerta, y me pregunta cuáles son las medidas que podemos tomar nosotros. La verdad que policialmente nosotros no podemos tomar ninguna medida, porque eso es algo que está en los tribunales de justicia y la policía, pero le comunico que cuando la municipalidad le quite la personalidad jurídica al club Roberto Huerta, nosotros sí estaríamos en condiciones de desafiliarlos, porque una de las condiciones con que tienen que contar los clubes deportivos es tener su personalidad jurídica al día; al ser cancelada ésta, nosotros inmediatamente estamos en condiciones de desafiliar al Club Roberto Huerta de la ARFA», señaló Cristian Ibaceta, presidente regional de la entidad.

– ¿Qué hay de cierto que el presidente de este club está dentro de los detenidos involucrados en este hecho?

– Yo sé que hay un par de dirigentes involucrados en el hecho en sí.

– ¿Pero no sabe la categoría o el cargo?

– No la categoría, pero sí sé que son dos dirigentes involucrados. En ese club habían hecho elecciones de directiva hace poco tiempo, hoy lamentablemente hay dos dirigentes involucrados en esto.

– ¿Puede estar esto vinculado con drogas?

– Sería aventurado dar a conocer algo así, esperemos lo que digan los tribunales de justicia… que hablen los tribunales.

Dijo que, en lo inmediato, si la municipalidad de Santa María le caduca la personalidad jurídica al Club Roberto Huerta, «nosotros estamos en condiciones de desafiliarlos inmediatamente, porque no cumpliría con una de las primeras obligaciones que exige la ARFA a los clubes, que es tener su personalidad jurídica al día», dijo Ibaceta.

– ¿Qué opinión le merece todo esto?

– Es lamentable que se involucre al fútbol amateur en un hecho netamente delictual, porque esto es un hecho delictual, aquí no tiene que ver el fútbol, hace muchos meses que no se juega un partido, no tiene nada que ver el fútbol en sí, aquí hay un par de dirigentes involucrados que ensucia todo, una población emblemática de Santa María… de las más antiguas de Santa María, y creo que la misma gente antigua de ahí está pidiendo que el club se termine por este tipo de situaciones.