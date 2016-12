Policía de Investigaciones intensificará labores de control con inmigrantes

PDI confirma que manejan información de hacinamiento de extranjeros en algunos puntos de San Felipe:

Para nadie es un misterio que San Felipe y varias comunas de la Provincia, han sido elegidas por extranjeros de distintos países, como el lugar donde pretenden mejorar la calidad de vida que tenían en sus respectivas naciones.

No es un secreto que en el último año -a nivel nacional- la llegada de inmigrantes se haya visto multiplicada de forma exponencial y que para muchas de estas personas, los primeros meses en suelo chileno, han estado muy lejos de ser, el destino paradisiaco que realmente esperaban.

Si bien, hay muchos extranjeros que lograron encontrar trabajo, para otros, la situación ha sido más compleja, en especial, para los haitianos, quienes con un idioma diferente y muy pocos recursos, han debido hacinarse en distintos lugares de la comuna.

Vecinos del sector poniente de San Felipe, a través de la redes sociales, han dado a conocer la precaria situación en que se encuentra un centenar de inmigrantes en la Villa Santa Teresita, hecho que fue confirmado por el jefe subrogante de la Bicrim San Felipe de la ´Policía de Investigaciones, Comisario Andrés Carreño, quien relató que «manejamos información que en distintos puntos, fuera de la zona central de la ciudad, están residiendo muchas personas y no con las comodidades de acuerdo a los que los contratan o los traen al país», afirmó.

Respecto de qué tipo de diligencias son las que realiza PDI para controlar esta situación, el Comisario dijo que se está llevando a efecto una fiscalización exhaustiva y trabajando con otras instituciones del Estado. «Realizamos reuniones con la Gobernación e intercambio de información también, y nos falta coordinarnos con los demás servicios para organizar una salida general», apuntó, argumentando que, un método utilizado hasta el momento, es la visita a distintas empresas y faenas agrícolas de la zona, donde se está contratando personal extranjero.

En ese contexto, Carreño aseguró que se están realizando diversas labores policiales, de modo tal de asegurar que los extranjeros residentes en la zona, se encuentren con su situación legal vigente.

«Lo último que se está haciendo, son labores preventivas, sobre todo en esta fecha y controles a recintos donde, manejamos información que la cantidad de personas no corresponde a determinados espacios, cuesta creer un poco, pero toda esa situación se está fiscalizando, y llevaremos un control referente a la cantidad de extranjeros que ha llegado a la zona», detalló el policía.