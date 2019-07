ACTUALIDAD Entre la vida y la muerte se debate imputado que intentó quitarse la vida en el Tribunal

Este viernes habrá una prueba de jugadores para las series menores del Uní Uní Policial Por amenazas formalizan a vecino tras sostener violenta discusión en La Parrasía Aparente fraude electoral en Presidencia de JJ.VV.: La acalorada discusión se originó la tarde de este martes en la vía pública, frente al Liceo San Felipe, debiendo intervenir los residentes debido a que el agresor mantenía en sus manos un cuchillo. Durante la mañana de ayer miércoles se llevó a cabo la formalización en el Juzgado de Garantía de San Felipe, por el delito de amenazas, del esposo de la presidenta de la Junta de Vecinos de la Parrasía, protagonista de una violenta riña que se produjo en ese sector la tarde de este martes, donde los registros evidenciarían que el presunto agresor mantenía un cuchillo en sus manos, amenazando a un residente, siendo detenido por funcionarios de la Policía de Investigaciones.

De acuerdo al relato de testigos y de los registros audiovisuales que comenzaron a viralizarse en las redes sociales, el conflicto se habría originado luego que un vecino del sector diera a conocer en medios radiales la reelección de la actual presidenta Marianela Rocco de esta Junta de Vecinos, dándose a entender un presunto fraude electoral.

Fue así que a eso de las 15:00 horas de este martes, Delfín Moreno, mientras se encontraba en la calle regando, según los registros en video, habría sostenido una discusión con José Cádiz Toledo, esposo de la dirigente vecinal, quien previamente habría salido de su domicilio llevando en sus manos un cuchillo, iniciándose una acalorada discusión donde intervinieron otros vecinos hasta lograr calmar la situación, que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias.

No obstante, mientras se desarrollaba la violenta discusión, los vecinos solicitaron la presencia de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de San Felipe, quienes tras los relatos de la víctima procedieron a la detención del agresor.

Durante la jornada de ayer miércoles, el imputado fue trasladado hasta el Juzgado de Garantía para ser formalizado por el delito de amenazas.

El Fiscal Jefe del Ministerio Público de San Felipe, Eduardo Fajardo De La Cuba, informó a Diario El Trabajo que la Fiscalía ofreció al acusado la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año.

Finalmente el detenido fue dejado en libertad al término de la audiencia, quedando sujeto a la cautelar de prohibición de acercamiento a la víctima y fijar en la Fiscalía el registro de su domicilio.

