ACTUALIDAD Por daños y secuestro dejan en prisión preventiva a ex dirigente sindical

Joven de 22 años encontrado sin vida al interior de su vivienda en Villa El Canelo

Rescatan a perrito que casi muere atrapado en una tubería de cemento al interior de predio agrícola

¡Por fin! Adolescente sanfelipeño recibe hoy primera dosis de remedio más caro del mundo

Universidad Abierta extiende sus brazos y llega a las comunas de Putaendo y Santa María

Vivió los últimos 27 años de su vida postrado en cama o sentado en una silla de ruedas Policial Por daños y secuestro dejan en prisión preventiva a ex dirigente sindical Líder de las movilizaciones contra empresa a cargo de mejoramiento del Hospital Psiquiátrico de Putaendo. En prisión preventiva quedó el ex dirigente sindical Manuel Montenegro Urra, acusado de provocar daños y secuestro en la manifestación de fines de 2018 por la empresa a cargo de las obras de mejoramiento del Hospital Psiquiátrico de Putaendo.

Esta persona mantenía una orden de detención vigente y fue formalizado por estos hechos este domingo.

La información fue entregada por el fiscal a cargo del caso, Eduardo Fajardo de la Cuba: «El imputado Manuel Montenegro Urra fue formalizado el día domingo por diversos delitos de amenaza de muerte, daños, secuestro y otros ilícitos, particularmente por los hechos ocurridos a fines de 2018 en relación a la ampliación de las obras del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, donde el imputado habría encabezado -donde partió como una huelga- desmanes y finalmente terminó con la comisión de diversos delitos. Se le imputaron varios hechos con diversas víctimas, fue formalizado como bien digo, estaba con orden de detención y la fiscalía pidió la prisión preventiva, el tribunal accedió, quedando con dicha cautelar; se fijó un plazo de 120 días de investigación», indicó el persecutor.

Cabe recordar que Manuel Montenegro Urra era máximo dirigente de los trabajadores de SINAMOC, que en su momento bloquearon el acceso a las obras, desarrollando una inusitada violencia hacia los ejecutivos. Joven de 22 años encontrado sin vida al interior de su vivienda en Villa El Canelo »