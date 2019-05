Por Femicidio formalizan a sujeto que acuchilló a su pareja de 27 años

Tribunal desestimó teoría de legítima defensa del imputado:

Hugo Lobos Meza, al ser condenado por este delito, arriesgaría penas que parten en los 15 años y un día de cárcel tras confirmarse la convivencia que existió entre la pareja desde enero de este año en el domicilio ubicado en calle 5 de Abril en San Felipe.

Por el delito de femicidio fue formalizado ayer jueves por la Fiscalía en el Juzgado de Garantía de San Felipe, el imputado Hugo Lobos Meza, quien habría dado muerte con un cuchillo a su conviviente Mía José Palma Espinoza, de 27 años de edad, en horas de la madrugada de este lunes, al interior de la vivienda ubicada en calle 5 de Abril N° 131 en San Felipe.

Desde que ocurrió este fatal hecho, la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios se dedicó a establecer el vínculo sentimental entre la víctima y victimario, confirmándose que ambos habrían sostenido una tortuosa relación amorosa hace dos años y desde enero del 2019 hasta el día del crimen, Mía José, proveniente de la región Metropolitana, estaría conviviendo en el domicilio junto a Hugo Lobos, exconductor de colectivos.

Así lo manifestó al menos la Fiscalía durante la audiencia de formalización, donde a través de testigos y la declaración del propio imputado, se concluyó que la pareja eran convivientes, estableciéndose la figura de femicidio.

De acuerdo a la dinámica de los hechos que habrían ocurrido el pasado lunes, ambos habrían estado consumiendo alcohol y drogas, iniciándose una violenta discusión, de lo cual vecinos ya tenían conocimiento de estos hechos, originándose un desenlace fatal luego que la mujer recibiera dos puñaladas en su cuerpo.

«En el sitio del suceso había ropa y artículos personales de una mujer que habitaba en el lugar. El imputado, por lo cual mató a su conviviente, es simplemente una pelea que tuvieron. Él toma un cuchillo se lo entierra en la pierna, posteriormente la víctima trata de defenderse, porque tiene una herida defensiva en la mano derecha, y de ahí dos puñaladas mortales en el pecho que le causaron la muerte», afirmó a Diario El Trabajo, el Fiscal Andrés Gallardo Cerda.

El persecutor añadió que la teoría del defensor de establecer una legítima defensa por parte del imputado, se caería por su propio peso; «por cuanto el imputado no repelió un ataque, una agresión ilegítima, sino que él toma un cuchillo y la mató, eso no es legítima defensa. Ahora existen dos posibilidades que son heridas auto inferidas o como dice el imputado en su declaración, que las infirió la propia víctima, pero independiente de aquello, una vez proferidas esas heridas, el imputado, en cualquiera de los dos escenarios, él no repele ese ataque sino que toma el cuchillo para agredir a la víctima, o sea tenía la opción de no matarla y haber salido del lugar, pero eso será parte de la investigación», sostuvo el representante del Ministerio Público.

Efectivamente Lobos, de 57 años de edad, resultó con un corte con arma blanca en su abdomen y una herida en su cabeza, quedando internado en el Hospital San Camilo de San Felipe, sin riesgo vital, hasta ser derivado por personal de Gendarmería el día de ayer jueves para enfrentar a la justicia.

La Fiscalía requirió ante el Tribunal de Garantía la cautelar de prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad y peligro de fuga, dándose a conocer que el acusado mantiene en su hoja de vida una causa por el delito de maltrato cometido hacia otra persona.

La justicia finalmente determinó dejarlo en prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de 90 días para el Ministerio Público, luego de lo cual deberá ser sometido a un juicio oral donde podría ser condenado a penas que parten de los 15 años y un día hasta los 40 años de cárcel por el delito de femicidio.

Pablo Salinas Saldías