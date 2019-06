Por sexta vez le rompen el quiosco y roban su mercadería a suplementero

Miguel Valdés tiene 20 años de vender diarios y revistas:

Desde hace 20 años don Miguel Valdés es uno de nuestros suplementeros, un suplementero que vende Diario El Trabajo y otros matutinos nacionales en su quiosco, ubicado en Justo Estay esquina Regalado Hernández, Población San Felipe. Lo cierto del caso es que durante estas dos décadas a este suboficial mayor del Ejército ya le han robado en repetidas ocasiones su mercadería, siendo la noche de este miércoles la sexta vez que delincuentes rompieron los candados de su módulo comercial para llevarse todo lo que pudieron.

«Igual que en otras ocasiones, esta vez usaron un napoleón para cortar mis candados, se llevaron todo lo que tenía, mercadería, cigarros, golosinas y otros productos para la venta, otras veces se han entrado por el techo, esta vez sólo uno de los módulos destruyeron, porque son dos (…) creo que ya no podemos ni defendernos dentro de nuestras propias casas, porque si un ladrón de estos ingresa en la noche, y le disparo, yo voy preso; él, si sobrevive, queda libre. En total con los candados nuevos que tuve que comprar, el maestro que vino a soldar y reparar el quiosco y lo robado, creo que perdí como $500.000», dijo don Miguel a Diario El Trabajo.

El afectado al igual que en los otros robos, interpuso la respectiva denuncia en Carabineros, pero no se tiene resultados por esa vía, al menos él no hasta el momento.

Roberto González Short