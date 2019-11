ACTUALIDAD Aplican medida de seguridad de 10 años y un día a enajenado mental por abusos sexuales a dos niños

Postergan para el 24 de enero preparación de juicio oral por muerte de Susana Sanhueza Madre de la víctima habla con Diario El Trabajo: Debido a que no pudo llegar el abogado defensor del imputado, por las barricadas, se pospuso hasta el día 24 de enero la preparación del juicio oral por la muerte de Susana Sanhueza, joven que fue encontrada muerta en el archivo municipal de San Felipe ubicado en calle Prat, a un costado del Mercado Municipal. Según nos comentó la familia de la víctima, en este caso la madre de la víctima, Nieves Aravena, el abogado Matías Mundaca no pudo pasar por las barricadas. Por ese motivo se cambió de fecha. Ahora a seguir esperando. – ¿Cómo es esa espera? – Ansiosa, aburrida, choreada, porque al final nosotros somos los que perdimos, ellos son los que ganan porque lo tienen vivo, nosotros no la podemos ver, nosotros nada. Fuera que esta cuestión ya terminara, ¿me entiende?, a lo que quedara, a lo que venga, que terminara y listo… chao, porque al final no vamos a sacar nada… como está la ley ahora. – Cuando pasan estas cosas de inmediato los familiares -y es entendible- piden justicia, pero como dice usted se va a alargando. Ahora, ¿cuál es la petición que pueden hacer ustedes en ese sentido? – Que termine y que le den la condena que le van a dar, porque mató a un ser humano y era pa' más una amiga; imagínate, yo estoy con mi amigo y me va a matar y vamos a seguir esperando y seguir nada más. – ¿Alguna disculpa de la familia o conversación con ellos? – No, nosotros esa familia para mí no existe, ¿me entiendes? Nosotros, yo le dije a mi esposo y mi hijo que esa familia no existe para nosotros, con esa familia no tenemos nada que ver. – Pasa el tiempo, ¿el dolor sigue? – Claro que sí, porque tú lo recuerdas todo el tiempo, nunca vas a terminar tu duelo, porque cada vez que venimos para acá, explicaciones, dicen cosas, no se hace nada, no se ve nada. Nosotros no vemos la justicia, no vemos una condena, un día que se termine, nada, así es que realmente por eso digo yo, si mi hija ya no va a volver ya, y mi hija, no sé, un amigo… es un amigo, un amigo no mata al otro amigo. Cabe recordar que este hecho ocurrió el 7 de marzo de 2017, por el cual se encuentra imputado Cristian Andrés Muñoz Muñoz.