Preocupa aumento de basurales

Al recorrer la ciudad de San Felipe, nos podemos dar cuenta que a pesar del servicio de recolección de residuos domiciliarios y barrido de calle, es posible advertir en distintos sectores residenciales de nuestro querido San Felipe, varios microbasurales que se han ido creando por la misma gente en el tiempo.

Sin duda se trata de un grave problema que requiere la atención de las autoridades municipales, para combatir esta situación que acarrea otro grave problema, como es la creación de focos insalubres e infecciosos donde proliferan roedores y se producen malos olores.

El tema principal reflota en la falta de cultura y de responsabilidad con el medio ambiente por parte de la ciudadanía, porque simplemente la gente va y deposita lo que no ocupa en cualquier lugar sin preocuparse del entorno, de los problemas que se suscitan, del ejemplo que se le puede dar a los niños, ya que lo más probable si un niño ve que un adulto bota basura en un sector que no está determinado para aquello, repetirá la misma conducta, sintiendo que actúa con toda normalidad, mientras no le afecte a él.

En San Felipe existen varios microbasurales, como por ejemplo Costanera con Yungay en la Villa Bernardo Cruz, en la antigua estación de trenes, en calle 12 de Febrero, donde incluso se produjo un incendio, debiendo concurrir bomberos a extinguir.

Consultado al respecto, el alcalde de San Felipe, Patricio Freire Canto, dijo que hoy en día hay menos micro basurales en la ciudad: “Hay muchos menos, estamos implementando un equipo de aseo y esto va a significar terminar con los basurales. Aquí hay un tema de educación de los vecinos, porque ellos andan en cualquier parte depositando, por eso el llamado que le hago a los vecinos que cuiden su entorno, no vayan a ensuciar a otros lados porque andan botando en otros lados y yo digo que al vecino que veamos botando basura en sectores prohibidos, van a ser empadronados sus vehículos, en estos momentos se está haciendo”, sostuvo el alcalde.