Preocupación provoca alto índice de cesantía que ya llega al 11 por ciento

Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe:

Preocupación existe en la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe por el alto índice de cesantía que hay en la provincia, el que alcanza a un 11 por ciento, siendo considerada una cifra histórica que disminuye el poder adquisitivo de las personas.

Así lo reconoció el máximo dirigente del gremio, Ricardo Carlos Figueroa Cerda: «Es una cifra histórica que se da por parte del Ministerio de 11 por ciento. Yo creo que San Felipe hace mucho tiempo que no tenía una tasa de desempleo de dos dígitos y que es un fantasma para todos los expertos en cifras. Cuando se habla de dos dígitos de cesantía quiere decir que, para que la gente quede clara, de cien personas que estén dispuestas o en opción laboral, once de ellas están desempleadas en este minuto, y eso habría que multiplicarlo por la cantidad de familias y personas que dependen de esa fuente laboral, entonces es un efecto multiplicador bastante complejo», señaló.

– Algunos la quieren adornar con que es gente buscando trabajo porque la palabra cesante es muy fuerte.

– Exactamente, es una palabra fuerte y como que es discriminadora a la vez, entonces hay gente que dice buscar trabajo y lo otro que es esta gente que se ocupa por hora, part time, que también se incluyen cómo si estuvieran trabajando durante toda la semana.

– A nivel local, ¿qué conversan ustedes en la Cámara de Comercio?, porque debe haber alguna repercusión.

– Claro, ayer (martes) tuvimos una reunión toda la mañana con comerciantes de casi todas las ferias de San Felipe que estuvimos reunidos en la Cámara de Comercio, y uno de los temas que se trató es que baja el poder adquisitivo y disminuye el circulante dentro del comercio local, de los pequeños comercios, y eso afecta también que la gente le vaya bajando el poder adquisitivo y baja el circulante que se mantiene dentro de la ciudad, y eso afecta también. Otro de los factores que analizamos es que genera una mayor deuda en el sistema financiero, la gente que está sin empleo y que todavía puede obtener ciertos créditos con tarjetas que son las más caras en los intereses, va ocupando esas opciones que le van quedando.

– ¿Cómo se puede revertir esta situación?

– Hemos estado analizando esta situación y se nos ha dicho en profundidad el tema de la sequía, que va a venir un fuerte golpe con menos empleo en la parte agrícola. San Felipe es netamente una zona agrícola de servicio y cómo hay menos disponibilidad de agua, por ende va a haber menos fruta disponible y también menos puestos de trabajo; entonces por ahí hay que ir buscando estrategias de poder cambiar el foco productivo en el largo plazo, porque no es el corto plazo de lo que es la ciudad de San Felipe enfocarla hacia el turismo. Hemos aportado cómo Cámara de Comercio y la Corporación de Turismo de Aconcagua a que la ciudad apueste hacia el tema de servicio y que sea una ciudad turística, porque genera esa situación muchos empleos, aminorar esta cifra, que la gente vaya poco a poco invirtiendo en eso, y también hemos estado hablando con la gente del Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), de acá de San Felipe para poder traer cursos que sean atingentes a las capacitaciones que la gente requiere para poder conseguir después un puesto de empleo seguro.