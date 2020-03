Preparador físico de Unión San Felipe monitorea trabajo de jugadores en casa

ACTUALIDAD Las cosas no están peores con el Covid19 porque llegó a Chile a finales de verano

Revisan medidas preventivas ante Covid-19 al interior de recintos penales

Al igual que el resto de los clubes profesionales del fútbol chileno, Unión San Felipe no ha escapado a la realidad del Coronavirus Covid – 19, el que literalmente tiene paralizado no solo al deporte, sino que gran parte de las actividades productivas y recreativas de Chile y el mundo entero. En la tienda aconcagüina se tomaron medidas para que el plantel siguiera trabajando desde sus hogares mientras se mantenga la cuarentena. 'El Trabajo Deportivo' tuvo la posibilidad de conversar con el preparador físico de los albirrojos, Francisco Reyes, para conocer detalles de cómo se están sacando adelante estos días: "Con el cuerpo técnico elaboramos rutinas programadas para cada miembro del plantel. Buscamos que trabajen cualidades como la fuerza, la resistencia y la capacidad aeróbica de acuerdo al espacio y condiciones que cada uno de ellos disponga en sus hogares. También existen ejercicios preventivos", contó el profesional. Punto importante a saber era cómo controlan el que cada jugador trabaje de acuerdo a las exigencias que emanan desde el cuerpo técnico del club. "Mediante un grupo de WhatsApp controlamos y monitoreamos día a día si los jugadores están haciendo lo que se les pide. Hay muchas llamadas telefónicas en las que hablan con los integrantes del cuerpo técnico. Hemos creado distintas plataformas mediante las cuales controlamos las sesiones con videos y supervisamos el trabajo de cada jugador", contó a nuestro medio el hombre encargado de que el plantel sanfelipeño se mantenga en forma mientras dura este periodo especial, donde una Pandemia nos demostró lo frágiles que somos los seres humanos.