Preparan nueva ordenanza que permitirá carga y descarga frente a locales comerciales

Estaría lista en una semana:

Caminando por el centro de la ciudad encontramos al director de tránsito de San Felipe, Guillermo Orellana, quien nos dijo que andaba viendo zonas de aparcamiento para carga y descarga en distintas calles, teniendo en cuenta las peticiones de comerciantes.

«Viendo las zonas de aparcamiento carga y descarga, venía recién de Santo Domingo con Portus para ver el tema de carga y descarga, y también del boulevard, para ver qué vamos a hacer en el asunto de los proveedores, cómo cargan y descargan; hay horarios diferidos e indistintamente de acuerdo a la actividad, y eso es lo que queremos ingresar a una nueva ordenanza que se está haciendo rápidamente, porque tenemos lugares nocturnos en ciertos sectores de la ciudad y que también funcionan en la noche y ahí no se puede estacionar, hay que agregarle el servicio de aparcamiento especial, y eso es lo que yo estoy constatando. Tomo ahora fuera de la hora de punta en la mañana, hora de punta en la tarde, en la noche para tener la realidad exacta de los requerimientos que tiene la gente y el servicio que le debemos entregar a la ciudad, en eso andamos», dijo Orellana.

– Director, ¿dónde se va autorizar carga y descarga?

– Bueno, especialmente los boulevares van a tener un horario distinto a la ordenanza que está, y para eso vamos a concretar una reunión, para objeto de ingresarla como normativa y reglamento para que la gente pueda hacer carga y descarga en todos los bulevares y este horario sería durante el día; es el usuario del negocio que necesita atender a sus proveedores y a su vez alguna persona quiere hacer una diligencia de carga y descarga, perfectamente lo puede hacer, hace la actividad de cargar, descargar y se retira, no puede quedar aparcado. Ese es el servicio que se quiere entregar y eso es lo que estamos viendo ahora, y también generar estacionamientos. Para los vehículos de mayor tamaño, que tengan accesos a partir de las 20:00 horas, ya digamos vehículo mayor que vienen a entregar especialmente a nivel de supermercado y situaciones que ocupan la vía pública, no tienen cómo ingresar a dejar su despacho, entonces hay que generar una nueva cultura en ellos, porque hoy la ciudad creció y cambió, hay otra dinámica del flujo vehicular, uno ha podido apreciar que las calles están más de nivel uso para el transporte de la locomoción colectiva y eso es a lo que se quiere llegar al tener un estándar mayor.

– ¿Cuándo comenzaría a regir esta ordenanza que dice usted?

– Esto lo vamos a hacer rápido, yo creo que de aquí a una semana.

Agregó Orellana que el horario lo van a acotar de acuerdo a la actividad: «Boulevard un horario, carga y descarga de camiones mayores en otros horarios y también los locales nocturnos otro horario, y eso es lo que estamos realizando en conversación con la Cámara de Comercio, también ha pedido que le pongamos atención a ese tema», indicó Orellana.

Semáforo tercer tiempo en Avenida Maipú con Merced no está permitido

Consultado sobre la posibilidad de instalar un semáforo de tercer tiempo en la intersección de la avenida Maipú con Merced, el director de Tránsito Guillermo Orellana dijo: «O sea, el tercer tiempo está muy lejano que se pueda incorporar al sistema de la red, porque en ese caso en la intersección se construyó y se habilitó en dos fases, por tanto un tercer tiempo técnicamente no se permite. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar el paradigma del servicio del sector en ese cruce. ¿Cuál es la parte técnica que nos está faltando?, es eliminar los estacionamientos, ahí se tienen que eliminar los estacionamientos en ese tramo, porque así está de acuerdo con la normativa que nos exige la UOCT, a cada instante la UOCT está insistiendo: ‘Oye, en calle Maipú seguimos teniendo problemas porque la fase no da justamente porque hay estacionamientos en una pista’. O sea una pista se pierde por estacionar y debería estar por la circulación y entregar ahí una pista para el viraje, y eso es lo que vamos a tratar de ir ha»iendo», señaló Guillermo Orellana, director de Tránsito.

En cuanto a la reunión sostenida por los choferes de taxis colectivos que piden volver al centro, dijo lo siguiente: «Lo que pasa es que hay dos situaciones y se les aclaró a ellos, indicando que los conductores indudablemente no son representativos ante la autoridad, y a su vez teníamos condición con los taxistas entregar solución a sus planteamientos, los cuales pueden ser muy atendibles, pero no condiciona porque en el fondo la autoridad del transporte se condiciona, se alinea, se entiende con el representante legal, son ellos los que realmente… Es un tema lejano al municipio. Indudablemente que la autoridad municipal, en este caso el alcalde, los atendió, comprendió su preocupación, vio que es un comercio que están afectados y recibió las sugerencias y encargó a mí persona hacer todas las consultas pertinentes ante la autoridad de transporte para ver si tenemos alguna posibilidad de acceder a lo que ellos han solicitado, y eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que esta semana se va a entregar el informe de todo lo que ellos hicieron técnicamente a través de un croquis, un plano a la autoridad de Transporte para tener una respuesta lo más pronto posible», indicó Orellana.

Ante algunas sugerencias de calles que sean doble tránsito cómo Artemón Cifuentes, María Eufrasia, dijo que el modelo no permite ese tipo de adecuaciones.

Cabe recordar que el Plan Maestro de Gestión de Tránsito comenzó a regir el día 19 de julio.