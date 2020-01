ACTUALIDAD En Rancagua encuentran camiones robados de taller en calle Tacna en San Felipe

Primer bebé del año en el país nació en el Hospital San Camilo a las 00:04 hrs. Su nombre es Oscar y es hijo de madre colombiana y padre peruano. El primer bebé del año nació en el Hospital San Camilo mediante parto natural a las 00:04 hrs. pesando 3 kilos 220 gramos y midiendo 49 cm. y es hijo de madre colombiana y padre peruano, siendo visitado por las autoridades provinciales para entregarle diversos regalos por este hermoso acontecimiento. Su madre, Cilennia Vega, aseguró que todo fue muy rápido, pero todo en orden. "Estoy muy contenta y feliz porque nació bien, no me esperaba esto de la hora, pero sí es un gusto que sea chileno. Su nombre Oscar se lo puso el papá por su abuelo, que es peruano, así que ahora en nuestra casa serán tres nacionalidades distintas viviendo en San Felipe". Por su parte, Max Navas, jefe de Gabinete de la Gobernación de San Felipe, felicitó a los nuevos padres, esperando que estos nuevos chilenos sean un aporte para el país, ya que junto con Oscar, nacieron también el 01 de enero cuatro niños más. "Estamos muy feliz como Gobierno de poder saludar y regalonear a estos primeros nacimientos del año y hemos venido a entregarle unos regalos y darle todo el apoyo de nuestra Gobernación a todas las mamás, deseándoles lo mejor a todos estos nuevos chilenos que viene a aportar a nuestro país". De la misma manera, Salomé Poblete, matrona supervisora del Servicio de Gíneco-Obstetricia, aseguró que todos los nacimientos se dieron de la mejor forma: "Estamos dando la bienvenida a nuestros primeros nacimientos y orgullosos de tener al primero del país. Su madre llegó bien avanzada y fue justo en el cambio de hora producto de un parto bien espontáneo, pero tranquilo gracias a que nuestro equipo está más que preparado para trabajar en estos casos". Finalmente, Cristian González, asistente social de Chile Crece Contigo, agregó que tanto Oscar como todos los bebés que nacen en un hospital público como el Hospital San Camilo, obtienen una serie de beneficios; "gracias a que el programa cuenta con un equipo multidisciplinario con psicólogas y matrona, se puede entregar orientación y asesoría, además de ayudas como el completo ajuar que consiste en una cuna corral más otros implementos necesarios para los primeros meses de vida de los bebés".