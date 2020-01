ACTUALIDAD Desconocidos hieren a bala a conocido delincuente apodado ‘El Cota’

Deportes Priscila Pizarro: la entrenadora que hará historia en el Campioni Del Domani Primera mujer dirigiendo hombres en principal certamen cestero del país: Todo un hito en la historia del Campioni del Domani marcará la presencia de Priscila Pizarro en el banco técnico del club Arturo Prat. La estratega, que ayer hizo su estreno en el principal torneo formativo del país, a pocas horas del debut habló con nuestro medio para contar las sensaciones que la embargan por tan especial situación, al ser la primera mujer que dirige en esa importante competencia cestera. "Estoy tranquila porque he trabajado mucho para sacar adelante este proyecto, han sido muchos meses de preparación en los cuales hemos jugado muchos partidos", relató la joven. Respecto al Prat que se verá en el Domani, la entrenadora explicó: "Somos un equipo muy intenso, tanto en defensa como en el ataque; queremos ser protagonistas tanto en el juego como en lo físico, y eso ya lo hemos demostrado". Respecto a los rivales que su equipo deberá enfrentar en el Stadio Italiano, afirmó: "Con David González (su asistente) hemos hecho todos los análisis, así que no nos encontraremos con sorpresas, ahora solo habrá que esperar que los partidos se nos vayan abriendo a nuestro favor". – Priscila, ¿qué significa para ti ser la única mujer entrenadora en el Domani? – Tengo muy claro que es algo raro ver a una mujer dirigiendo hombres, pero creo ya me he ganado el respeto de mis jugadores, que valoran mi experiencia porque en mi etapa de jugadora fui seleccionada chilena y jugué en la Argentina; sé que será duro hacerme un nombre, pero para mí es un gran desafío ser la primera y única mujer en dirigir en ese torneo, lo que también representará un paso adelante para nuestro deporte y una muestra más que las cosas están cambiando.