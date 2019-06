Profesores del Colegio Buen Pastor marcharon exigiendo respuestas claras sobre su futuro

Esperan en sesenta días tener claridad respecto a su futuro laboral y el destino que tendrá el proyecto educacional Colegio Buen Pastor.

Tal como lo anunciamos en nuestra edición de este martes, la mañana de ayer profesores y alumnos del Colegio Buen Pastor marcharon por la ciudad para expresar su preocupación por la incertidumbre que están viviendo puesto que el año 2020 el inmueble que ocupa el establecimiento volverá a manos de la congregación que lleva el mismo nombre.

La vocera de los profesores, Natalia Riveros, dijo que el motivo de la protestas es porque no se ha hecho ninguna gestión con la Escuela Buen Pastor, «entonces ya nos cansamos de esperar y queremos respuestas concretas hoy día», dijo.

– El otro día el director de la DAEM, Iván Silva Padilla, dijo que él estaba asegurando la continuidad por el resto del 2019 y todo el 2020, ¿qué respuestas necesitan ahora?

– Lo que pasa es que nosotros estamos esperando que nos den una respuesta concreta de qué va a pasar con nuestra escuela, porque la escuela dura hasta el 2020 y se acaba… se termina nuestro proyecto, por lo tanto sería el fin del colegio Buen Pastor, entonces queremos de parte del municipio una respuesta clara para saber qué va a pasar con nosotros, ¿nos van a cambiar de lugar? o qué posibilidad hay de construcción, eso queremos saber, respuestas claras.

– Va en la posibilidad de reubicarlos a ustedes.

– Exactamente, hoy día y por primera vez desde hace tres años se ven luces claras de parte del municipio de movernos a algún lugar.

– ¿Qué lugares por ejemplo?

– Principalmente el Roberto Humeres, como te digo recién hoy día aparece esa posibilidad, hasta antes de esto siempre la respuesta era negativa.

– Pero en su momento también se tenía pensando el Roberto Humeres.

– Lo que pasa es que la posibilidad del Roberto Humeres la postuló el Buen Pastor; son opciones que se les llevó al municipio y el municipio de una u otra forma nos dijo que no, ya sea por una fichas técnicas que el Roberto Humeres no estaba preparado, pero principalmente por la falta de voluntad política.

– ¿Qué es lo que piden ahora con esta marcha, es certeza laboral?

– Mira si bien es cierto es una de las aristas importantes, lo más importante para nosotros es el proyecto, porque nosotros nos hacemos cargo de una población que es súper vulnerable, entonces si nuestro proyecto se acaba, nuestros niños se quedan sin escuela; claro, como otra arista también está nuestro futuro laboral porque somos 69 personas que quedamos inciertas y se reubican a los profesores titulares, hay que mover a otras gentes de otras escuelas, por lo tanto no es sólo un problema del Buen Pastor, es un problema que atañe a todas las escuelas de la zona.

Agregó que actualmente hay un plazo de sesenta días, donde se tienen que reunir las partes interesadas «para que conformemos una mesa de trabajo, de diálogo, pero estable porque como digo desde el año pasado también se nos dijo que se iba a hacer una mesa de diálogo una vez al mes que no ha pasado nunca», dijo Rivero.

Al finalizar indicó que se entregaron dos cartas, una de ellas fue la que apareció en la edición de ayer de nuestro diario y otra donde se pide una respuesta por escrito al petitorio del Buen Pastor.

Actualmente el Colegio Buen Pastor, ubicado en la Avenida Yungay, atiende a 292 alumnos.