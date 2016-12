Edición Impresa El Trabajo Televisión COSA PÚBLICA Candidatos a concejal: RICARDO COVARRUBIAS

PATRICIA BOFFA CASAS

LUIS PINILLA ALTAMIRANO Candidatos a Alcalde PATRICIO FREIRE CANTO

FELIPE CUEVAS MANCILLA

EUGENIO CORNEJO CORREA

HUELLA MUSICAL

LEO DAN

NINO BRAVO

LOS ANGELES NEGROS

LEONARDO FAVIO

BUDDY RICHARD

CAMILO SESTO

RAPHAEL

LA ENTREVISTA

Conversando Té con Mónica Pérez con Mónica Pérez Noticias impactantes

Gigantesco incendio en Multitienda Suasel de San Felipe Detención Ciudadana en Portus San Felipe. Sujeto no fue detenido Tensión en Colegio Alemán por delincuente que amenaza suicidarse Minusválido que pide dinero sorprendido bailando en fonda Vecinos en toma protagonizan riña masiva en Villa Santa Teresita Delincuente llora y pide perdón a una abuelita a la que acaba de asaltar Ecos del Festival Palmenia Pizarro En 50 segundos asaltan Pronto Copec de O'Higgins en San Felipe A 26 años de cárcel aumenta condena para peligroso delincuente Secretaria clama de rodillas por su vida ante peligro delincuente Roban más de 100 millones en joyas desde Joyería Los Portales

Sorprendido con las manos en la planta





Diciembre 2016 L Ma Mi J V S D « Nov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Archivos Archivos Seleccionar mes Diciembre 2016 (74) Noviembre 2016 (146) Octubre 2016 (143) Septiembre 2016 (169) Agosto 2016 (198) Julio 2016 (181) Junio 2016 (192) Mayo 2016 (211) Abril 2016 (201) Marzo 2016 (201) Febrero 2016 (236) Enero 2016 (240) Diciembre 2015 (253) Noviembre 2015 (241) Octubre 2015 (252) Septiembre 2015 (253) Agosto 2015 (252) Julio 2015 (265) Junio 2015 (253) Mayo 2015 (186) Abril 2015 (121) Marzo 2015 (134) Febrero 2015 (182) Enero 2015 (241) Diciembre 2014 (240) Noviembre 2014 (217) Octubre 2014 (264) Septiembre 2014 (240) Agosto 2014 (204) Julio 2014 (265) Junio 2014 (253) Mayo 2014 (204) Abril 2014 (240) Marzo 2014 (241) Febrero 2014 (218) Enero 2014 (264) Diciembre 2013 (252) Noviembre 2013 (240) Octubre 2013 (264) Septiembre 2013 (216) Agosto 2013 (252) Julio 2013 (252) Junio 2013 (217) Mayo 2013 (252) Abril 2013 (263) Marzo 2013 (241) Febrero 2013 (229) Enero 2013 (262) Diciembre 2012 (239) Noviembre 2012 (240) Octubre 2012 (263) Septiembre 2012 (204) Agosto 2012 (265) Julio 2012 (241) Junio 2012 (252) Mayo 2012 (240) Abril 2012 (238) Marzo 2012 (264) Febrero 2012 (219) Enero 2012 (204) Diciembre 2011 (253) Noviembre 2011 (242) Octubre 2011 (205) Septiembre 2011 (24) Agosto 2011 (97)



Delincuentes asaltan a transeúntes hiriendo a uno de ellos en la cabeza

Tensa reunión de participación ciudadana por proyecto 'Arena Contaminada'

Cesfam Curimón obtuvo 1er lugar en calidad de trato al usuario en V Región

Titulan a más de cien nuevos profesionales y técnicos promoción 2016 en la UAC

Espectacular celebración de Navidad en el Estadio Municipal de Llay Llay

Programa municipal ‘Verano Entretenido’ expandió cobertura a sectores rurales Crónica Programa municipal ‘Verano Entretenido’ expandió cobertura a sectores rurales Desde el 2 de Enero hasta el 10 de Febrero de 2017: Distintas actividades deportivas y recreativas, completamente gratuitas se desarrollarán en distintos centros de la comuna, incluyendo las Escuelas: José Bernardo Suárez(El Asiento), Heriberto Bermúdez (El Algarrobal), República Argentina (El Tambo) y Escuela Bucalemu, así como también las canchas de fútbol de Curimón y La Troya. Una amplia gama de actividades deportivas y recreativas, será la que ponga a disposición de la comunidad, el Departamento de Deportes de la Municipalidad de San Felipe, que dentro del programa ‘Verano Entretenido’, en esta oportunidad incluyó en su oferta programática a sectores rurales de la comuna, donde en años anteriores no contaron con un centro de actividades cercano, como es el caso de El Asiento, El Tambo y El Algarrobal.

Así, la Escuela República Argentina en El Tambo y la Escuela Heriberto Bermúdez en El Algarrobal, serán los lugares donde sus vecinos podrán asistir a los Talleres de Tenis que se desarrollarán todos los días martes entre las 9 y las 11 de la mañana, mientras que los vecinos de El Asiento, tendrán a su disposición el taller de Fútbol que se implementará los martes y jueves de 10 a 12 horas, en la Escuela José Bernardo Suárez. Así lo detalló el encargado del Departamento de Deportes de la Municipalidad de San Felipe, Danilo Peña, quien se mostró feliz de poder sumar nuevos centros recreativos a los ya tradicionales Estadio Fiscal, Gimnasio Samuel Tapia (Sala Múltiple) y Club de Tenis Valle de Aconcagua.

“De acuerdo a lo que nos ha propuesto nuestro alcalde Patricio Freire de seguir llegando a aquellos rincones donde la actividad deportiva habitualmente no llega, nosotros con orgullo podemos decir que vamos a llegar con actividades recreativas a las localidades de El Asiento en la Escuela José Bernardo Suárez, Algarrobal y en la Escuela de El Tambo, donde estaremos implementando un interesante programa de tenis, que es prácticamente un piloto con el cual queremos integrarnos a las escuelas municipales para las actividades del año 2017, esto para poder desarrollar otros deportes y no solamente el fútbol”, enfatizó Peña.

Junto con esto, se mantendrán el resto de talleres desarrollados durante los 3 años que se ha implementado el programa ‘Verano Entretenido’. Uno de los centros que reúne mayor cantidad de niños es el Estadio Fiscal, donde de lunes a viernes, entre las 9 y las 13 horas se ejecutan 4 disciplinas en sistemas rotativos, esto es, Básquetbol, Fútbol, Vóleibol y Piscina (actividades acuáticas del programa del IND ‘Seguridad en el agua’).

En el estadio Fiscal, se desarrollará también el Acquaerobic, los martes y jueves de 18.30 a 20 horas. A ello se suma la Escuela de Bucalemu, donde se desarrollará un Polideportivo, los lunes y miércoles de 9 a 11 horas. En la cancha de Curimón habrá taller de Fútbol, los martes y jueves de 18 a 20 horas; en la Cancha de La Troya, también Fútbol, los lunes y miércoles, de 18 a 20 horas; en el Club de Tenis Valle del Aconcagua, los lunes y miércoles, de 9 a 11 horas, se ejecutará el Taller de Tenis y finalmente, en el Gimnasio Samuel Tapia Guerrero, se efectuará el Slackline todos los viernes de 16 a 18 horas y Gimnasia Rítmica, los lunes y miércoles de 10 a 11.30 horas. Féminas delincuentes intimidan con cuchillo a trabajadores de restorán » Espectacular celebración de Navidad en el Estadio Municipal de Llay Llay