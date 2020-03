ACTUALIDAD Psicosis por Coronavirus comienza a provocar desabastecimiento en San Felipe

Psicosis por Coronavirus comienza a provocar desabastecimiento en San Felipe Productos desinfectantes son los primeros en desaparecer del mercado ante las medidas tomadas por los vecinos para prevenir el contagio. Los sanfelipeños comenzaron a tomar las primeras medidas preventivas para evitar contagios por coronavirus, lo que se ha visto reflejado en la desaparición de productos desinfectantes del comercio local, ya que al aumentar repentinamente la demanda, inevitablemente se genera el desabastecimiento. Esta situación se hizo patente en las afueras de algunos locales, como farmacias, donde pusieron letreros anunciando los productos que están agotados, en este caso productos para higiene como alcohol gel, toallitas desinfectantes, mascarillas, etc. «Ya no quedan mascarillas, no hay gel, hay que ver en una farmacia que está en calle Prat llegando a Traslaviña; por acá está todo agotado», decía una mujer que recorría el centro. «Recorrí todo el centro y no pude encontrar alcohol gel ni mascarillas, voy a ir a ver en otro lado», dijo otra mujer que caminaba por la plaza. Al margen de lo anterior, ayer en la mañana se podía apreciar que en una céntrica tienda, el ingreso estaba siendo controlado por el guardia de seguridad, quien nos comentó brevemente que dejaban pasar de a una o dos personas con la finalidad de poder evitar aglomeraciones. También permaneció cerrada la tienda comercial Johnson ubicada en calle Coimas, pleno centro de la ciudad. Mientras tanto en el terminal de buses, una operaria del servicio de aseo estaba limpiando con producto desinfectante para evitar todo tipo de contagio, teniendo presente la cantidad de personas que pasan por ese lugar. De todas maneras al recorrer la ciudad de San Felipe, se ve total normalidad entre las personas, eso sí algunas con mascarillas. Algo que también se ha visto en las cajeras de uno que otro supermercado. Carabineros e Inspectores municipales fiscalizan comercio ambulante Otro punto que llamó la atención fue que inspectores municipales junto a Carabineros se unieron para fiscalizar el comercio ambulante, debido al decreto presidencial, según lo dijo Ricardo León de la municipalidad de San Felipe. «Esto se hace en función e instrucción entregada a través de un discurso por el presidente de la República Sebastián Piñera, donde solicita que los municipios erradiquen el comercio ambulante de la vía pública, por un tema de seguridad de las personas que están vendiendo como de las que están comprando producto de la emergencia sanitaria que tenemos en el país. Esto se ha coordinado con el comisario de Carabineros, con el jefe de los servicios, capitán Franco Herrera, con el Juzgado de Policía Local para dar las instrucciones de que esta orden presidencial se cumpla. Sabemos que estamos pasando una situación difícil, hay un problema de estallido social que también hay que entenderlo y con cesantía, pero se van a hacer las fiscalizaciones, se van a cursar las infracciones, no se les va a requisar la mercadería por lo que produce el acto de quitar la mercadería a los comerciantes ambulantes. Eso es lo que se ha planificado para el día de hoy (ayer), van salir dos equipos de Carabineros y dos equipos de inspectores a realizar las fiscalizaciones correspondientes», indicó. Ayer hasta el cierre de esta nota, a nivel nacional se contabilizaban 201 casos confirmados de personas contagiadas con el Covid-19, de los cuales 152 corresponde a Santiago y un joven de 33 años de edad en Valparaíso. Eso en cuanto a cifras oficiales entregadas por el Minsal.