¡Pudo ser una tragedia! Conductora pierde el control de su camioneta por reventón de neumático

En Calle Prat de San Felipe:

El reventón del neumático trasero costado izquierdo llevó a una conductora a perder el control de su camioneta que manejaba terminando montada sobre un bolardo. El accidente ocurrió ayer en la mañana en Calle Prat entre Toromazote y Avenida Yungay. No hubo personas heridas a pesar que la mujer venía acompañada por un hijo y otra persona.

La conductora al ser consultada dijo que «se reventó un neumático, el vehículo se fue para el lado, no sé si fue un pinchazo, el caballero me dijo se reventó el neumático, no hay nada que haya pisado», aseveró la mujer.

Un testigo ocular del hecho ratifica lo dicho por la conductora, «se le reventó un neumático y se vino hacia acá, se cargó la dirección hacia acá (lado izquierdo), llegó Carabineros le pidió los documentos, no preguntó si habían lesionados, ninguna cuestión pidió los documentos y se fueron, mal hecho, mal hecho», señaló.

Señalar que el lugar llegaron inspectores municipales a socorrer a la mujer, prestándole la ayuda necesaria para salir del problema. Mientras que los vehículos fueron pasando por el costado. Por lo que se pudo apreciar hubo sólo daños en un bolardo. En todo caso en esta ocasión el bolardo sirvió para frenar la camioneta, porque quedó a centímetros de chocar un poste metálico donde se va a instalar un foco Led.