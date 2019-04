Crónica Pullman Bus deja ‘botados’ a cientos de pasajeros que viajaban a Santiago Empresa no prestó servicio ni dio explicaciones: Un caos total se vivió ayer en la mañana en el terminal rodoviario de buses de San Felipe. Todo porque la empresa Pullman Bus dejó a cientos de pasajeros literalmente ‘botados’. Debido a que las frecuencia de salidas hacia Santiago duró hasta la siete de la mañana. Después se paralizó todo, provocando ofuscación, impotencia, rabia en los pasajeros. Muchos de ellos teniendo que entrar a trabajar, cumplir con horas médicas, reuniones importantes de trabajos. Otros tener que abordar otra locomoción al norte.

Lo que más llamó la atención y molestó fue que consultado personal de la agencia en la oficina, no tenían una versión oficial del problema.

Nuestro medio captó algunos testimonios en el mismo lugar: «No han dado respuesta, tampoco nos han dado respuesta, recién se fue el de las siete de la mañana, seguimos esperando y uno se acerca a la venta no te dicen nada, cero información, cero empatía, horrible. Yo trabajo en Santiago, me están esperando para una reunión súper importante, pero a ellos no les importa el tema del servicio que brindan, tú reclamas, no te dicen nada tampoco, cero, cero respuesta, cero empatía con la gente, mira está repleto, hay mucha, mucha gente», dijo Katherine.

Marcelo, otro pasajero que debía abordar una combinación al norte, nos dijo: «Estoy esperando desde un cuarto para las ocho y tenía bus a las ocho y son pasadas las ocho y media y no pasa nada, no pasa nada; han dicho que tienen problemas con las máquinas, no dijeron qué problemas y tenían problemas con los horarios, esta situación me parece mala porque yo tengo bus a las once porque me tengo que ir al norte a trabajar, tengo que llegar, hay una combinación esperándome así es que voy a ver qué va a pasar. Por último al peaje Las Vegas a esperar el bus que salga de Santiago al norte, estoy esperando hasta las nueve, sino voy a avisar a mi trabajo», indicó.

Otro joven que viajaba a Santiago dijo que no es primera vez que sucede algo así: «Tengo a las ocho y veinte minutos, no ha llegado, me parece mal porque no es primera vez que pasa, pasó antes, la semana pasada tenía a las 08:20 y me fui como a las 09:00 de acá, así es que no es primera vez que sucede algo así. La explicación que dieron es que los buses llegan atrasados, que salen tarde de Santiago y ahora no he ido a consultar, pero consulté a un caballero que estaba afuera y me dijo que todas las máquinas estaba atrasadas porque había paro en Santiago. Yo estudio en Santiago y entro hoy día (ayer) a las doce, me salvé un poco, por eso viajo los lunes en la mañana», dijo José Quiroz, estudiante.

Otro pasajero señaló que en el caso de él estaba esperando desde 07:45 horas, porque tenía pasaje a las 08:00 horas: «No me han dado ninguna explicación, pregunté, había una persona antes y dijeron que los buses no estaban llegando, no sabían por qué, me parece lamentable, salen como siempre, no se preocupan de la gente, no hay ningún interés, no hay respuestas claras, mala atención, esto a mí por lo menos es primera vez que me sucede, voy por trabajo, avisé por lo menos, el jefe entiende así es que voy a llegar por lo menos con una hora de retraso», nos dijo Marcelo.

Por su parte Hernán González Figari nos dijo que en ese momento de la mañana estaba haciendo un contacto con la gente que distribuye los buses de Los Andes; «contactándome con la persona indicada y me está informando que no hay buses, hay una situación, yo ahora estoy tratando de llamar a Santiago para poder ver la situación que pasa con Pullman Bus, hay una información que dicen que están en huelga, otros que dicen que no tienen buses, a lo mejor los mandaron a otro lado, pero es una situación que es primera vez que sucede en la cual dejaron sin servicio a una gran cantidad de gente que estaba en la mañana, y nos preocupamos de inmediato para ver, los niños de las oficinas tienen menos información que nosotros», indicó.