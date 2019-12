ACTUALIDAD Niño de 10 años recibirá avanzado tratamiento para curar rara enfermedad

Quedó ciega, sorda y muda; luchó y en un año termina su carrera profesional Cecilia Verdejo nos cuenta hoy qué ha sido de ella: De niña fue un vegetal. En Teletón encontró ayuda y en el patinaje las fuerzas para crecer. Recuperó la vista, el equilibrio y el habla. La 'Niña Milagro' es hoy toda una mujer y nos habla de sus sueños y metas. De seguro que muchos de nuestros lectores recordarán a la niña que en 2012 inspiró a muchos chilenos a creer en sí mismos con su valiente ejemplo de vida. Hablamos de Cecilia Verdejo Varas, quien ahora tiene 22 años de edad. Pasados ocho años quisimos visitarla en su casa en El Señorial para que nos comparta qué ha sido de su vida, qué está haciendo y hacia dónde se dirige. Pero antes hagamos un breve resumen de su historia para comprender por qué ella es importante para todos en Aconcagua. BREVE RESUMEN Cuando Cecilia tenía apenas 8 años de edad empezó a sufrir problemas de visión y fuertes mareos, mismos que la remiten a un tenebroso diagnóstico que señala la existencia de un tumor cerebral, así como otro mal tan mortal como el primero: Hidrocefalia. Luego de tantos mareos y estando casi ciega, a Cecilia le dictaminaron los médicos en 2006, un tumor en el tronco cerebral, así como una hidrocefalia. El pronóstico fue devastador: si la pequeña Cecilia lograba sobrevivir de esas operaciones, quedaría en estado 'Vegetal' para toda su vida. Así, ella empezó a ser intervenida una tras otra vez. El tumor fue extirpado; colocaron válvulas en su cabecita para drenar el líquido cefalorraquídeo de su cerebro, entrando luego en la oscuridad del coma profundo durante 28 días. La noche parecía nunca terminar. Al año siguiente, en 2007, la niña fue remitida a Teletón de Valparaíso. Ahí se le abrió una puerta para seguir superándose. Sus padres Raúl Verdejo e Isis Varas tenían que llevarla dos veces a la semana para poder recibir sólo una hora de terapia, porque la cantidad de pacientes es increíble; cientos de otros padres haciendo fila para que alguno de sus hijos recibiera una hora de terapia. Cecilia tuvo que aprender a comer, hablar, mover su cuerpo y equilibrarlo. Se dijo que jamás ella podría comer por su boca, que jamás ella podría hablar y caminar. A pesar de estos oscuros pronósticos, la niña logró caminar, aunque con mucha dificultad, durante el primer año en la Teletón. LA CECILIA ACTUAL Los años pasaron y la niña vivió su adolescencia siempre luchando, soportando a veces envidias, discriminaciones y venciendo sus temores. Fue patinadora algunos años y esa experiencia, con sus caídas y golpes, también le ayudaron a levantarse cuantas veces fuera necesario, fortaleciéndose cada día hasta convertirse en la mujer que hoy queremos presentar. – ¿Qué estás haciendo ahora con tu vida Cecilia? – Sigo soltera. Estoy sacando la carrera de Trabajadora Social en el Instituto Libertador de Los Andes. Voy eximida de casi todos los semestres, me ha ido muy bien con mis estudios. Sólo me falta un año para poder ejercer esta profesión. – ¿Y ya llevaste prácticas en terreno? – Sí, bastantes, llevo prácticas en jardines infantiles, en la Oficina de Discapacidad de la Dideco San Felipe, en el Ayecán y en otras instituciones del valle. – ¿Estás trabajando en alguna parte? – Sí, mientras termino mis estudios sigo en Empaque en el Santa Isabel de Tocornal-Yungay, me gano mi dinero y con el mismo logro apoyar a mi familia, sobrinos y comprar mis cosas personales. – ¿Te llevan seguimiento los médicos en la parte de tu salud? – Sí. Cada año tienen que hacerme una regulación de las válvulas de mi cerebro, las que filtran el líquido de mi cerebro. – ¿Los reportajes en Diario El Trabajo sobre tu historia de lucha significaron algún apoyo para ti? – Mucho. Es gratificante sentir que personas e instituciones que no me conocían destacaran mi vida a ese nivel. Me sentí fortalecida, me tuve más confianza y las personas imitaron el gesto y más apoyo me dio, estoy muy agradecida. – ¿Alguna actividad recreativa que te guste? – Estoy participando en el Grupo Juvenil EJE (Encuentro Juvenil en el Espíritu), nos reunimos en la capilla Espíritu Santo de Riquelme, recibo mucho apoyo de mis amigos en ese grupo. – ¿Cómo te ves en diez años más? – Me veo ya una profesional, trabajando de manera estable, casada, con hijos y una familia propia. IMPARABLE CECILIA Todos quienes laboramos en Diario El Trabajo hoy felicitamos a nuestra amiga Cecilia Verdejo, excelente estudiante, luchadora y tenaz amante de la filosofía de la superación, por su lucha constante y porque también este lunes 16 de diciembre estará cumpliendo sus 22 años de edad. ¡Adelante campeona! Roberto González Short