Unión San Felipe suspende actividades por tiempo indefinido Crónica Quema de bomba de APR genera falta de agua por tres días en 21 de Mayo Preocupación ha generado la falta de agua entre los vecinos del sector de 21 de Mayo, producto que la bomba del APR se quemó y hasta el momento no se ha podido solucionar el problema. De todas maneras, como una forma de mitigación, se está repartiendo agua en camiones aljibes por parte de la municipalidad de San Felipe en conjunto con la Gobernación Provincial. El gerente del APR de 21 de Mayo, Arsirio Aragón, dijo que el corte se produjo el día martes alrededor del medio día, «cuando fuimos a la sala de máquinas, nos dimos cuenta que estaba activado el térmico de la bomba, llamamos a la empresa eléctrica que nos asesora, Progelec, vinieron los técnicos en la tarde se hicieron todas las pruebas y la bomba estaba quemada, entonces desde ese día estamos sin agua», señaló. Reconoció que nunca se puede prever que una bomba se va a quemar, porque esta es relativamente nueva, tenía dos años; «desde que yo estoy en el directorio de la cooperativa ya hace más de veinte años, las cambiamos cada cuatro años por seguridad, nunca se nos había quemado una bomba antes de los cuatro años; ahora con dos años se quemó, entonces ante eso pedimos a Santiago una bomba nueva, no las entregan en forma inmediata, se demoran unos días en prepararla, porque tienen que hacerle la ‘mufa’, juntar el motor con la bomba. La empresa tiene la bomba así para armarla, pero no la entregan así como cuando va al supermercado y compra una bomba, se demoran dos, tres, cuatro días hábiles», indicó Aragón. También cuenta que probaron con la bomba que habían sacado anteriormente que salió funcionando, la metieron nuevamente al agua, partió y se quemó, o sea ahora están a la espera de la bomba nueva nada más. – Me decían algunas personas que no se le hacía buen mantenimiento, ¿qué puede decir al respecto? – La bomba debería haber durado cuatro años; esta dos… tenía dos años, nosotros le damos cuatro años a una bomba y la cambiamos nueva. Ahora para hacerle mantenimiento tendríamos que estar sacándola, de hecho la empresa que nos provee no aconseja eso, nos dice cuatro años sacar bomba y ahí podríamos mandar a mantenimiento, pero qué pasa si yo mando una bomba a mantenimiento y meto por mientras una nueva, la tengo dos, tres años guardada en bodega, la bomba nuevamente se echa a perder por estar parada; o sea las bombas hay que mantenerlas, sumergirlas y hacerlas trabajar, pero no las podemos tener guardadas sin hacerles ningún mantenimiento. Nosotros cada cuatro años cambiamos bombas, o sea cuando llevamos unos tres años y medio por ahí, comenzamos a gestionar, a cotizar equipos y compramos la bomba nueva, y cuando la tenemos acá en nuestras instalaciones, la cambiamos. Sobre el agua que se está entregando mientras tanto en camiones aljibes, y que estaría saliendo turbia según vecinos, es la que se gestionó con la municipalidad y con gobernación. No es agua que el APR haya comprado; «le pedimos apoyo a la municipalidad, le pedimos apoyo a la gobernación y ese es el agua que nos están mandando. Yo creo que son los camiones que generalmente reparten agua y están certificados para el consumo humano, es agua que sacan de Esval de San Felipe, a lo mejor podría venir un poquito más revuelta porque acá el agua de nosotros es clara, de pozo profundo, tengo entendido que Esval no la saca de pozo sino que del río, entonces por ahí creo que la gente la encuentra un poquito distinta el agua, pero es agua que nos manda la gobernación y la municipalidad. Y también aprovechar de agradecer al municipio, agradecer a la gobernación por toda la gestión que han hecho, nos han estado apoyando para que la gente tenga el suministro y poder salir del paso por mientras», indicó Aragón. – ¿Cuándo debería o podría estar repuesto el suministro de agua potable rural? – Mire, si todo nos sale bien, nosotros hicimos gestiones con la empresa que nos entrega la bomba y ellos nos habían dado fecha el próximo martes de entrega de la bomba, pero hoy día (ayer), tuvimos la buena noticia por la situación en que estamos, que posiblemente nos entreguen una bomba nueva hoy día (ayer) a última hora, o sino a más tardar mañana (hoy), dentro de la mañana, entonces eso quiere decir que nosotros ya vamos a estar preparados, la empresa está sacando nuevamente la bomba, aquí vamos a estar preparados para recibir la bomba y posiblemente si se alcanza a dejar funcionando mañana (hoy), si la entregan, vamos a estar mañana en la noche (hoy), con agua sino ya el sábado. Al finalizar vuelve a reiterar que es primera vez que les sucede este tipo de situación. El APR de 21 de Mayo tiene 450 arranques, eso multiplicado por cinco personas por habitación aproximadamente, vienen siendo más de dos mil personas las afectadas. Sanfecoop anuncia flexibilidad para que socios paguen cuotas de crédito » Corte de Apelaciones mantiene en la cárcel a mujer acusada de parricidio