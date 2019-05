Recepcionista argentina descubierta con casi 40 millones de pesos en Éxtasis

Droga oculta en la plantilla de zapatos que llevaba en su equipaje:

LOS ANDES.- Un recepcionista argentina domiciliada en Buenos Aires, fue detenida la mañana del domingo al ser descubierta transportando más de 2.000 comprimidos de Éxtasis avaluados en cerca de 40 millones de pesos. La imputada identificada con las iniciales Rocío N.S., de 28 años de edad y quien se desempeña en una concesionaria de Peugeot en la capital trasandina, ingresó a bordo de un bus de transporte internacional y al momento de ingresar a la zona de revisión de equipajes, funcionarios de Aduanas a través del equipo de Rayos X notaron algo sospechoso en el interior de su maleta.

Es por ello que procedieron a su apertura y al ser olfateada por el can adiestrado ‘Rayo’, este marcó un par de zapatos con plataforma alta. Autorizados por la mujer la plataforma del calzado fue abierta, hallando en el interior un total 2.010 comprimidos de Éxtasis con forma de búho, droga avaluada en 40 millones de pesos.

En su declaración, la mujer dijo que había viajado a Chile para comprar ropa y después de revenderla en su país y que los zapatos se los había pasado una amiga para que los entregara a la pareja de un conocido chileno. Informado el Fiscal de Turno dispuso que la Brigada Antinarcóticos de la PDI quedara a cargo de las diligencias y si bien se intentó hacer una entregada vigilada de la droga, ésta no prospero.

La recepcionista fue puesta a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes, donde el fiscal Jorge Alfaro la formalizó por Tráfico de Drogas, solicitando la medida cautelar de Prisión Preventiva. La imputada renunció a su derecho a guardar silencio y llorando pidió al juez no dejarla presa, ya que ella no sabía que los zapatos iban con droga y en su país jamás había tenido problemas con la justicia.

No obstante ello, la declaración no fue lo suficientemente convincente para el magistrado Daniel Chaucón quien accedió a lo solicitado por la fiscalía y decretó su ingreso a la cárcel de Los Andes por los cuatro meses que durará la investigación.