Recibió autos para reparar pero los desarmó y varios clientes lo acusan de estafa

Denuncian a mecánico por Estafa y Apropiación Indebida:

Una serie de denuncias por Estafa y Apropiación Indebida es la que en los últimos días se ha interpuesto en contra de un mecánico llamado Gustavo Contreras (Duende Verde), quien desde hace dos años se desempeña como encargado de un taller mecánico Gran Ahumada 194 en nuestra comuna. Según los afectados, quienes ya estamparon su firma en respectivas denuncias en su contra, Contreras les habría engañado al recibirles sus vehículos en distintas fechas, les cobró altas sumas de dinero, les desmanteló en algunos casos el auto, no hizo las reparaciones, y en algunos casos les habría robado piezas para reparar otros autos dañados.

PDI INVESTIGA

La información la confirmaron a Diario El Trabajo varios de los afectados tras poner la denuncia este viernes en las oficinas de la PDI en San Felipe, nuestro medio habló con Érika Segura, una de las estafadas, «en 2018 un vehículo Volkswagen A Gustavo Contreras porque ese auto estaba chocado y él haría la desabolladura tenía que pintarlo encuadrar la puerta y dejarlo andando el vehículo, el auto andaba, sólo se había descuadrado un poco en el lado izquierdo y ver la desabolladura, me cobró aproximadamente un millón de pesos, eso fue en invierno de 2018, entonces él se dejó el vehículo se lo llevamos al taller, pasaron los meses él pedía dinero por transferencia y se le transfería, cuando yo le preguntaba sólo me decía que ‘lo estoy estirando lo estoy estirando’, pasaron los meses y llegó 2019 lo mismo, yo no iba al taller porque estaba estudiando estaba sacando mi carrera, entonces yo en noviembre me acerqué al taller porque quería saber qué era lo que estaba pasando con mi vehículo y veo que no avanzaba entonces yo le dije ‘¿oye pero qué te falta?’ y me dijo que le faltaba una pieza de la parte delantera y me dijo que tenía que comprar unos repuestos y ahí estaríamos listos y te lo entrego en diciembre. Después me mandó un WhatsApp pidiendo 160 Lucas porque era lo último que le faltaba para comprar la parte delantera del vehículo y otra parte más, luego se justificó de no cumplirme porque habían marchas nacionales y protestas, de ahí en adelante él no responde llamadas ni mensajes de WhatsApp, hasta que supe que eran varias las personas que estaban llegando a retirar sus vehículos del taller porque este mecánico nada había reparado en sus autos, los había estafado (…) cuando fui al taller a ver mi vehículo lo encontré desmantelado le falta la rueda de repuesto, le falta una puerta se robó la batería no están la parte delantera el capó y está asqueroso, me estafó en un millón de pesos, perdí mi vehículo que valía casi 4 millones de pesos, son pérdidas totales», dijo Segura.

LLUEVEN DENUNCIAS

También Diario El Trabajo atendió los dichos de Hernán Javier Subicueta, también afectado por este ‘mecánico’, «a este mecánico apodado ‘Duende Verde’ yo le mandé a arreglar una camioneta, se la llevé el 15 de octubre de 2019 y obligadamente tuve que retirarla el 4 de enero de 2020 porque yo la ocupo para trabajar, tuve que retirarla con Carabineros porque este mecánico nunca dio la cara, no me la reparó me la dejó peor, le hice adelanto de $225.000 al maestro Gustavo Contreras, por eso vine a la PDI a poner la denuncia por la sencilla razón de que este caballero no da la cara no responde este tipo, la camioneta no me la entregó él tuve que ir con Carabineros porque no dio la cara, es un estafador», indicó Subicueta.

CON VERGÜENZA AJENA

Y de manera solidaria con estas víctimas también el dueño de la propiedad donde está este ‘deshuezadero’ disfrazado de taller, Sergio Toro, «soy el dueño del recinto donde arrienda Gustavo Contreras, él se dedica a lo que es la pintura y desabolladura de vehículos, él ahora en abril cumplirá dos años de arriendo, el primer año no hubo problema no hubo indicio de algún mal comportamiento pero pasando el tiempo ya el Gustavo empezó ya a ausentarse del taller y empezaron a llegar los clientes durante varios días a buscar al Gustavo y no lo ubicaban así que me di cuenta de que los había estafado a toda esta gente, ya son varios clientes así que yo como dueño del taller estoy apoyando a estas víctimas aparte de que Gustavo ya no pagaba arriendo, debe 150.000 pesos de luz y agua aparte, con esto ya quiero que los afectados sepan que tienen todo mi apoyo la idea es frenar a este tipo», añadió Toro.

Diario El Trabajo habló telefónicamente con el denunciado Gustavo Contreras, le explicamos las denuncias contra su persona y acordó venir de inmediato a nuestra Sala de Redacción para dar su versión de los hechos. Lo seguimos esperando.

Roberto González Short