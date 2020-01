Reclaman que proyecto de recarpeteo no se está realizando al cien por ciento

ACTUALIDAD Un muerto y ocho heridos tras grave accidente vehicular en ruta Troncal de Panquehue

Vecinos de Encón señalan que falta un tramo pese a estar ya pintado: Preocupados y molestos están vecinos de Departamentos Encón. Porque denuncian que el proyecto de recarpeteo asfáltico no se está realizando en el tramo que va desde la Esquina Colorada hasta donde llega el supermercado Unimarc. Pese que según un vecino debe hacerse desde el Puente El Rey a Punta El Olivo. Marcos Brito, un vecino del sector, está poniendo la voz de alerta sobre este tema. Teniendo en cuenta que él participó del concejo donde se dieron a conocer detalles de estos arreglos. En conversación con nuestro medio indicó que "yo estuve en el concejo cuando presentaron este proyecto y el proyecto decía que el recarpeteo era de la entrada del Puente El Rey hasta la Punta El Olivo, y a las finales ¿qué paso?, ahí un poquito más abajo de la Esquina Colorada hasta el supermercado Unimarc no hay recarpeteo y ya está pintado, y supuestamente está terminado, entonces nopo, si dicen una cosa hagan la pega porque la pega no está hecha así como lo dijeron y yo estuve en el concejo cuando ellos presentaron el proyecto y no hay recarpeteo y es la única parte que no está recarpeteado". – ¿Se han dado algún tipo de motivo, algo? – No, porque yo he tratado de llamarla a ella y dejado hasta el teléfono en la oficina y no contesta, me dicen que van a llamarme y no me llaman, ahora están pintando tienen todo como corresponde, cómo que están dando la pega por terminado, entonces significa que no van a recarpetear ahí y no pueden decir que no pueden recarpetear porque igual está malo. – ¿Pero les conversaron desde la empresa o la dirección de Vialidad socializó este tema con ustedes, conversó en qué consistía el proyecto o no? – Si con nosotros nunca han conversado, nada. – ¿Con los vecinos de Encón? – Nunca, yo a las finales me informé porque vine al concejo, como yo vengo a los concejos, vine al concejo y me informé que iban a recarpetear del puente El Rey a la Punta El Olivo, pero resulta que es justo el sector de ahí de la Esquina Colorada un poquito más abajo hasta donde termina el supermercado no está recarpeteado, y está pintado, está todo listo entonces a las finales significa que no van a recarpetear ahí, yo he tratado de comunicarme con la señora Paty (Theran directora provincial de Vialidad), y que vá a llamarme, me va a llamar, ya llevo dos semanas que me va a llamar y todavía no me llama. – ¿Cuál es la desventaja que no se haga recarpeteo? – Es no culminar el proyecto, porque es lo mismo que en tu casa te dicen que van a cambiar el baño completo y te cambian la pura tasa, es porque te está haciendo leso, porque si a las finales el proyecto es completo, es completo o no. – ¿Desde la municipalidad se ha dicho algo o no tiene nada que ver con el proyecto? – No, yo hablé en la municipalidad y la municipalidad también mandó una carta a Vialidad, porque ellos no tienen nada que ver con el proyecto, la municipalidad no tiene nada que ver con este proyecto, pero ellos también mandaron una carta a Vialidad, porque yo también los hice ver a ellos, hablé con don Claudio Paredes y él me dijo "que habían mandado una carta". – ¿Hay quejas, preocupación entre los vecinos? – ¡Obvio!, porque a las finales si van a recarpetear hagan toda la pega completa, porque dicen algo y no lo hacen, entonces no le mientan a la gente de que van a hacer toda la pega de recarpeteo hasta allá mismo cuando no es completa entonces. – Redondeando ¿cuál es el tramo que falta? – Justo frente a los departamentos y la población nueva un poquito más abajo de la Esquina Colorada, de la escuela hasta donde termina el supermercado y no pueden decir que alguna vez lo recarpetearon porque eso es mentira. Tomamos contacto con la directora provincial de Vialidad, Patricia Therán, señalando que este lunes podría contestar a las inquietudes de los vecinos.