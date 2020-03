ACTUALIDAD Largas filas se vieron en el inicio de programa de vacunación contra la Influenza

Gobernador Rodríguez coordina a servicios públicos en Etapa 4 de Plan Coronavirus Crónica Relativa calma se vivió ayer en San Felipe ante pandemia del Coronavirus Pese a psicosis que desata endurecimiento de medidas: Relativa tranquilidad se pudo apreciar el día de ayer en la ciudad de San Felipe, pese a la psicosis que está generando la pandemia del Coronavirus, en especial por el endurecimiento de medidas para evitar o disminuir la propagación del Covid-19 en el país, tales como el cierre de fronteras, la suspensión de los eventos masivos, que el fútbol se juegue sin público. Al menos en el centro la gente realizaba sus actividades en forma normal, con gran cantidad de vehículos como todos los días. En cuanto a los supermercados, los clientes comprando en forma normal, sin aglomeraciones, aunque en algunos establecimientos la gente literalmente barrió con los productos de higiene para el hogar y personal. Carlos, cuidador de auto en un supermercado, nos señaló que se ha visto a más personas, pero principalmente por la quincena: «Igual se ha vito más gente porque igual la gente se alarma un poco y toma resguardos, lo más probable sea por eso, de todas maneras se ha visto más gente, abasteciéndose principalmente de elementos de higiene para la limpieza, es lo que más se ha visto, por ejemplo cloro gel, pero más allá no hay que alarmarse, hay que tomar las cosas con calma, es todo lo que hay que hacer. Yo pienso que esto va a pasar luego», señaló. A otra persona le preguntamos si se había abastecido más de la cuenta: «No, qué saco con comprar si la plata no me alcanza, estamos claros, pero uno tiene que confiar en Dios con lo que pase; Dios va a abastecer y para vivir el día a día, es más, al interior del supermercado está todo normal, me decían que estaba todo vacío, pero está todo normal porque la gente viene y compra sus cosas, hay gente que lleva mucho por el medio, porque están con miedo al coronavirus, por eso digo hay que confiar en Dios», dijo Juana. – Usted que es de San Felipe, ¿ha visto normal la ciudad? – Sí, todo normal, sólo en los consultorios por la vacuna; en la mañana no fui porque estaban lleno, los dos llenos hasta la calle porque ellos pensaban que era para el Coronavirus, pero es solo para la Influenza. Hoy día empezaba, desde hoy empieza y no sé cuánto durará, hay que ir cuando no haya tanta gente aglomerada. Acá las cajeras andan con las mascarillas, pero hay muchas personas que no andan con mascarillas. También conversamos con otras dos personas, mujeres, en este caso Luisa, quien nos dijo que en este día había comprado un «poquito más de la cuenta, como elementos de aseo, pero compramos de todo, por el problema que hay, compramos gel, todas esas cositas que están al mismo precio, no ha subido», indicó. – ¿Cómo han visto la ciudad de San Felipe? – Sí, igual la gente está comprando más, pero normal… He visto la ciudad funcionar normal. Un conductor de taxi básico, de nombre Carlos, que labora en un supermercado, dijo que ha visto todo normal: «Normal nomás, si no ha pasado nada, lo único es que no hay que alarmar mucho a la gente porque la misma radio, la TV, alarma mucho a la gente, eso no hay que hacerlo, porque la sicosis viene por la información que escucha la gente en la radio, en la televisión, las autoridades están dando cosas que nada que ver aquí en la Quinta Región no hay ningún contagiado, el factor que nadie ha dicho que es el calor, el calor no va a dejar entrar el virus, eso es imposible», señaló. – ¿Cómo ha visto la ciudad usted que trabaja en locomoción? – Vehículos circulando, todo normal. BAJA EN TERMINAL DE BUSES En tanto, en el terminal de buses de San Felipe, su administrador Hernán González dijo que ha habido una baja de pasajeros; «se ha notado un poquito la baja en este día lunes, antes era con bastante público y se ve que ha bajado bastante, se ha visto muy poco público, eso que es un día lunes donde generalmente es mucha la gente que viaja los días de principio de semana, pero se ha visto la baja de público», señaló. – ¿Tendrá que ver esto con la suspensión de clases en las distintas universidades? – Puede ser porque suspendieron todo y van a trabajar las universidades vía on line, así es que yo creo que también eso involucra un poco la falta de pasajeros que hay en este momento en el terminal, pero es notoria la baja comparado a los súper lunes que le llaman, es notorio. Señalar que se produjo un caso de contagio del Coronavirus en la región de Valparaíso, se trata de una persona de 34 años de edad. Cabe recordar que nuestro país entró a la fase cuatro. Esta etapa se define como una transmisión sostenida del virus y es el momento en que se produce circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad. Sobre esto, el Presidente señaló que «de acuerdo con el plan que hemos elaborado […] hemos decidido adoptar medidas adicionales para combatir esta pandemia y proteger mejor la salud de los chilenos», entre las que destaca el cierre de fronteras y un fortalecimiento en el cumplimiento de las cuarentenas. La fase cuatro significa que se ha perdido de cierto modo la conexión entre los casos, dificultándose así el reconocer quién ha sido contagiado por quién, y por qué aquella persona había contraído el virus, desligándose así de los casos importados desde el extranjero y propagándose la enfermedad de manera interna en el país a modo de pandemia.