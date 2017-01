Roban $20 millones en mercadería y dinero de céntrica Tienda Los Tres Hermanos

Totalmente devastado se encontraba ayer en la mañana Raúl Sabaj hijo, luego que este martes al llegar a su tienda Los Tres Hermanos, junto a su padre y trabajadores, al momento de abrir la cortina de la entrada principal se encontró con la ingrata sorpresa que estaba toda la tienda en completo desorden.

Una vez en el interior y al recorrer el local ubicado en Santo Domingo, pudo comprobar lo que se presumía: el robo de diferentes productos como bicicletas, relojes, celulares, máquinas de coser, televisores pantalla plana. Al seguir revisando, dice la víctima, se pudo percatar que la caja fuerte que tenía muy bien oculta al final del negocio, había sido reventada y desde el interior se habían llevado todo el dinero en pesos chilenos y una importante cantidad de dólares.

El afectado cuenta que llegó junto a su padre y el personal de la tienda faltando unos diez minutos para las diez de la mañana: “Nos percatamos que estaba todo desordenado y que la puerta de entrada estaba semi abierta, lo que va al lado de los candados fue lo que destrozaron, ignoro el nombre y ahora que ha pasado unas horas me he ido dando cuenta que sacaron la caja donde va la bocina de la alarma, la destrozaron, me robaron una serie de especies valoradas en unos 20 millones de pesos”.

Presiente que los delincuentes estuvieron bastante tiempo en lugar, pudiendo trabajar tranquilos.

Sospecha que las especies robadas fueron cargadas en un vehículo grande tipo camioneta.

Junto con las especies, también robaron dinero que tenía en una caja fuerte, más unos 200 mil pesos que tenía para dar vuelto a sus clientes.

Al lugar llegó personal de Carabineros, que adoptó el procedimiento de rigor, poniendo todos los antecedentes en manos del Ministerio Público.

Al revisar las cámaras de una tienda que está al frente se pudo apreciar que a eso de las 01:28 horas AM, colocan una escalera para alcanzar la caja de bocina de la alarma y sacarla.

“Son varios meses de trabajo, para mí es frustrante, me saqué la cresta trabajando en diciembre por (…) nada”.