Roban casi un millón de pesos de casino Club de Tenis Valle de Aconcagua

Alrededor de un millón de pesos se llevaron delincuentes que entraron a robar al casino del Club de Tenis Valle del Aconcagua, ubicado en la intersección de las avenidas Chacabuco con Yungay en San Felipe. Así lo confirmó Mario "Gato" Polanco, agregando que desde el día 18 de octubre han entrado a robar en varias ocasiones, al menos tres a cuatro veces, provocando cuantiosos daños además del robo de mercadería, "pero hay que seguir, no se puede bajar los brazos; hay que seguir trabajando, haciéndole moroco", señaló. – ¿Cuál fue la situación vivida hoy, qué le robaron? – Robaron Gatorade, chocolates, quebraron vidrios, desarmaron el tablero eléctrico, destruyeron la parte de la alarma, en el fondo es más daño. – ¿Pero le robaron igual? – Igual robaron, además de unas dos o tres raquetas, que son las que se usan para los niños de los colegios municipalizados, para los adultos, que son las que el club presta para que los niños practiquen y que la gente practique deportes. Para ingresar al casino, el o los delincuentes rompieron un vidrio. Reconoció que ayer se activó la alarma, pero no lo tomaron en cuenta por ser medio día: "A las doce… doce y media de la mañana, a esa hora es difícil, siempre entran en la noche, no al medio día", señaló Mario Polanco. En cuanto al avalúo de lo sustraído, dijo que llegaba casi al millón de pesos.