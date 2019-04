Roban de nuevo en ‘Tienda Huaso Lalo’ en Calle Prat

La gente que pasaba por Calle Prat la mañana del pasado Jueves Santo frente al local comercial ‘Huaso Lalo’, no dejaba de exclamar ¡De nuevo!, ¡Otra vez!, ¡Otra vez y pleno centro de San Felipe!, al ver que la cortina del negocio estaba descerrajada. Esto porque una vez más delincuentes habían entrado a robar durante la noche llevándose consigo una suma cercana al $1.300.000, según lo indicado ese mismo día, cifra que puede haber aumentado luego de realizar un catastro más exhaustivo. El local es de propiedad de Olardo Guerra y está ubicado en Calle Prat Nº632 de San Felipe.

Al conversar con nuestro medio reconoce que le está tocando duro, «me está tocando pareja la cosa, me está tocando duro, pero más que pillen a los ladrones me interesaría que pillaran a los sinvergüenzas que compran las cosas, porque eso son los que alimentan a estos wones, ¿qué más le puedo decir?, tal como le dije la otra vez, estamos a brazos cruzados, yo estuve anoche (miércoles), tenía una sospecha no sé por qué, me fui un cuatro para las doce de aquí, revisé el negocio nada y un cuarto para las doce me fui, y ahora en la mañana (jueves) me avisan a las siete y tanto que otra vez había pasado lo mismo, por lo menos tengo un ángel al lado así es que no hay vuelta que darle a esto», indicó.

Según el comerciante «si las autoridades ‘no toman el toro por las astas’ ¿qué va a ser uno?, los que tienen la responsabilidad de exigir vigilancia no lo hacen, estamos cagados, en vez de andar cortando cintas por ahí debieran preocuparse más de los comerciantes que pagamos nosotros, pero no se hace nada, si le robaron al vicepresidente de la asociación de comerciantes ¿entonces qué queda para uno?», señaló.

Pese que el día jueves al momento de conversar con nuestro medio no terminaba de hacer un catastro de las especies robadas, sí adelantó que la suma alcanzaría a $1.300.000, cifra similar a la de la vez anterior donde le robaron tres monturas y otros aperos de huaso. Ahora también productos que son usados por estos últimos, «es lo mismo de la vez anterior, más ahora hicieron hasta daños en una de las vitrinas, hicieron más daño, ahora para mí son los mismos», indicó.

– Si pudiera entregar a priori un detalle de lo robado

– Las especies mías están marcadas, los cinturones están todos marcados por el lado interior, accioneras que van en los estribos, jáquimas, todas están marcadas.

– ¿Monturas en esta ocasión no se llevaron?

– No, porque las tenía guardadas con una puerta de fierro.

– ¿Se aseguró en ese sentido?

– Claro, las tiré para adentro, mejor para que les cueste un poco más.

– Le cuento que estuvimos cuarenta minutos afuera esperando que nos diera la entrevista y las personas que pasaban por el lugar decía «otra vez», «de nuevo», y lo peor pleno centro de San Felipe, lo mismo le sucedió al joyero Luis Salinas ¿Qué opinión le merece eso?

– Claro al chico lo tienen de casero, parece que le voy a seguir los pasos.

– ¿De cambiarse de lugar?

– No, de los robos me refiero, claro a él le han robado como siete veces y a mí esta es la segunda vez que roban, pero aquí han intentado tres veces antes.

Señala que al lugar concurrió personal de la SIP de Carabineros. También llegó Luís Salinas dueño de Joyería Acrón como un gesto de solidaridad luego que él también fuera víctima de la delincuencia en su local ubicado en Calle Coimas. Cabe recordar que la primera ocurrió en el mes de febrero el día 28, cuando quedó al descubierto el robo que fue cometido de la misma forma.