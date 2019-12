ACTUALIDAD Roban dos camiones desde taller en calle Tacna de San Felipe

Dos camiones fueron sustraídos por cuatro sujetos desde un taller ubicado en calle Tacna de San Felipe, donde aparentemente los delincuentes habrían golpeado y maniatado a un cuidador para lograr el cometido a eso de las 03:00 horas de este sábado. En entrevista exclusiva de Diario El Trabajo con uno de los propietarios de los camiones robados, Roque Pizarro precisó que los sujetos habrían planificado la sustracción de los pesados móviles avaluados en $35 millones, logrando escapar con las especies sin conocerse hasta el momento sus paraderos, denunciándose el delito ante Carabineros y personal de la Policía de Investigaciones. "Los tipos llegaron cerca de las 03:00 horas, se nota que son de Santiago, porque llegaron en un vehículo de alta gama y llegaron con una grúa también. Se metieron al taller que está ubicado en calle Tacna s/n cerca de la Departamental, es un taller donde guardo mis camiones. Estuvieron como una hora dentro y echaron a andar los camiones y se los llevaron, con destino desconocido. Yo fui a pedir ayuda a Carabineros a la PDI y en realidad no encuentro nada efectivo porque no me han ayudado en nada. – ¿Son dos camiones los sustraídos? – Sí, ese Mercedes Blanco es de don Héctor Maureira y el otro es una tolva de color salmón. – ¿Cuánto sería el avalúo de los camiones? – Mi camión vale $35.000.000, no tengo GPS y hasta el momento no hemos sabido nada de los camiones. Le pedimos a Carabineros, a la PDI y a la gente que nos ayude en la búsqueda de esos camiones porque ese es el sustento que tenemos para ir a trabajar. Yo trabajo en el movimiento de tierra. – ¿Hay un registro audiovisual del momento del robo? – Sí, tomamos la cámara para saber a qué hora se los llevaron, es la cámara de un negocio cercano. El entrevistado requirió a la comunidad en comunicar cualquier tipo de información de los camiones placa patente FJ HP – 35 y ZK 46 20, al teléfono: +56 993385997. Pablo Salinas Saldías