Sanfelipeños comen y beben en el suelo a falta de bancas en Plaza de Armas

Opiniones divididas encontramos entre algunas personas que estaban en la Plaza de Armas de San Felipe, por la ausencia de bancas donde sentarse, que tenemos entendido es por una medida de seguridad. Sin embargo hemos visto harto adulto mayor sentado donde pueda, en el contorno del odeón etc.

Dijimos que estaban divididas porque pese a generar una molestia por no tener donde sentarse a descansar, también encuentran bueno porque de esa manera se evita que sean dañadas o usadas con otro fin, algo que derechamente no ha ocurrido en la ciudad.

En nuestro andar encontramos a una joven que estaba sentada casi en el suelo terminando de beber una gaseosa y ante nuestra pregunta nos dijo lo siguiente:

«Uno tiene que andar cómo dando vueltas por la plaza, porque no tiene donde sentarse, yo me tomé una bebida acá casi en el suelo, porque no hay bancas», comentó Carolina Lemus. Nos agregó que las acciones que se han producido no tienen sentido. Por ejemplo el desorden sino se va a conseguir nada.

Encontramos a un adulto mayor que estaba sentado en una estructura de cemento, «mal, pero es que me parecería mal que las estuvieran quemando, ya que los huevones, con permiso suyo, andan en eso haciendo puras webadas, yo tengo 81 años tengo que estar sentado casi en el suelo, ¿qué le voy a ser?, tengo que estar aquí, mire yo no sé qué contestar porque algunos dicen que está bien otros dicen que está mal, yo hay que por una parte está bien porque si estuvieran aquí las bancas ya las habrían quemado», dijo Rigoberto Suárez.

Siguiendo con nuestro recorrido encontramos a jóvenes sentados prácticamente en el suelo, porque uno estaba sentado prácticamente en el pasto, «es que es cómo raro, bueno se aprovecha igual de estar sentado en el pastito por lo menos más fresco, pero igual es molesto estar sin las bancas, porque claro igual duele estar sentado aquí en el suelto la verdad, claro un poco molesto eso más que nada», dijo Cristian.

«No muy mal que no haya bancas, porque igual hay adultos mayores que desean descansar, pero también está bien que las saquen por el tema que las queman, también sacaron los basureros, no hay donde dejar la basura, la gente se tiene que llevar las cosas en las manos, así es que igual, mal», dijo otro joven.