Sanfelipeños dieron el Último Adiós a ‘Juan de Las Vacas’

Familia exige justicia por muerte en trágico accidente:

Familiares conmovidos con las inmensas muestras de cariño para el recordado vecino, quien se hizo popular por varias décadas manteniéndose como un ícono de la historia de distintas generaciones en San Felipe.

El pasado viernes a eso de las 8:15 horas se declaró el sensible fallecimiento de Juan Bautista Sandoval Orrego, de 62 años de edad, más conocido como ‘Juan de Las Vacas’, quien se mantuvo internado desde el miércoles en el Hospital San Camilo tras sufrir un violento accidente cuando circulaba con su bicicleta, siendo impactado por un vehículo que se desplazaba por Avenida Yungay casi esquina Artemón Cifuentes, en San Felipe.

La historia de Juanito se podría resumir que durante toda su vida fue construyéndose como un personaje popular en la ciudad de San Felipe, tras hacerse ampliamente conocido por la comunidad como un hombre alegre y divertido, aunque decidió vivir hace dos décadas, desde la muerte de su madre, en su domicilio en Población Algarrobal acompañado de ocho perros y predicando la religión evangélica.

Sandoval fue siendo reconocido por varias generaciones en San Felipe que lo veían circular diariamente en su bicicleta saludando a quien se le cruzara por delante o gritara a lo lejos su nombre.

Según cuenta su hermana, Eloísa Morales Orrego, en una entrevista concedida a Diario El Trabajo, que el origen de su apodo se debió a que Juanito alrededor de los 14 años de edad, fue encomendando a cuidar unas vacas cuando la familia residía en la antigua casona ubicada en Avenida Sargento Aldea de San Felipe, por la década de los 70.

«Nosotros vivíamos en esa casa de dos pisos y el patrón de mi papá tenía vacas como cinco, frente de nosotros había un caballero de apellido Parra y tenía otras vacas más. Entonces mi mamá con mi papá sacaban la leche en eso años, se levantaban como a las cuatro de la madrugada, entonces yo me acuerdo porque soy la mayor de las mujeres, este caballero Parra le pagaba a él (Juan) para que fuera a pastorear las vacas para que las llevara a la orilla del estero, salía por allá por la punta del Olivo hacia la carretera y llegaba hasta la Plaza con las vacas (…) daba toda la vuelta por la Plaza por eso le pusieron el ‘Juan de Las Vacas’», recuerda Eloísa.

– ¿Qué han logrado averiguar sobre el lamentable accidente?

– Hasta ahora lo que sabemos es que ese día él se dirigía a trabajar, porque fue cerca de las 8:00 horas, lo chocaron (…) hay una persona que dice que vio el accidente, otra persona dice que fue una mujer la que chocó, que es una profesora. Mi hermana dice que ese día del accidente, vio a esta persona en el hospital, pareciera junto a sus papás, porque le hicieron la alcoholemia. El papá de ella (la conductora) le dijo a mi hermana que ella venía atrasada y de ahí no hemos sabido nada más.

– ¿Han tenido otro contacto con la conductora o su familia?

– A nosotros lo que nos duele, es que ellos no se han acercado a nosotros, para preguntar por mi hermano. Una de mis hermanas la vio en el hospital haciéndole la alcoholemia y de ahí nada más, no han venido a preguntar ¿cómo está Juan?, si necesitan algo o alguna ayuda, ellos se desaparecieron del mapa.

– ¿Cuándo falleció su hermano?

– El falleció el viernes en la mañana, estaba conectado a las máquinas. Él respiraba por las máquinas, cuando lo pasaron de la UCI a la UTI le sacaron la máquina que tenía en su cabecita, después lo desconectaron. Ese día el doctor nos dijo que teníamos que prepararnos porque había hacer trámites y que eran horas lo que le quedaban, pero así como lo veíamos, mi hermano ya estaba muerto.

– ¿Los acompañaron muchas personas en el funeral?

– Mucha, mucha gente en El Algarrobal, se le hizo un responso evangélico y después salimos en dirección a Punta del Olivo, entramos por Merced hasta la Plaza. Recorrimos hasta el lugar del accidente (Avenida Yungay) tocaron bocinas, de ahí por Miraflores en dirección al Cementerio Parque en La Troya, fue todo muy lindo fue mucha gente.

– ¿Exigirán justicia por la muerte de su hermano?

– No nos vamos a quedar tranquilos, vamos a empezar pedir justicia, porque no puede ser que la muerte de mi hermano quede impune. Vamos a empezar con el abogado. Hemos ido a Carabineros a preguntar por la bicicleta, porque no aparece el casco ni el chaleco reflectante, no nos han dado respuesta, porque nos dijeron que caso lo tiene la Siat, que está en investigación (…) entonces dejar pasar su muerte así como así, no. Entonces yo creo que esta tipa va a tener que pagar.

– ¿Esperaba tanto cariño por la muerte de su hermano?

– Nosotros sabíamos que lo conocía mucha gente, pero ahora nos dimos cuenta que la gente lo quería, mucha gente, todo el mundo hablaba bien de él, incluso cuando llegamos al cementerio la gente nos decía que era una persona muy respetuosa, amable, han hablado maravillas de él. Como hermanos cuando compartíamos, él llegaba a compartir con nosotros, siempre con sus tallas y sus cosas. Él vivía solo, vivía su mundo con sus perros. Mucha gente nos acompañó, mucha gente por Facebook nos entregó las condolencias. Pero ahora nos dimos cuenta de cómo la gente lo quería de quien era el Juan.

Pablo Salinas Saldías