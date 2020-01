ACTUALIDAD Papa Francisco expulsa de la Iglesia al sacerdote Humberto Henríquez por Abuso Sexual

Comunidad Santiago Poblete ya puede caminar gracias a prótesis entregadas por la Teletón Ahora su sueño es ser atleta y participar en Paraolímpicos: El joven de 19 años es un todo un guerrero y prometió que en enero de este año conseguiría ponerse de pie. Esta promesa ya es una realidad gracias a las intensivas terapias brindadas en la Fundación Teletón, tras sufrir la amputación de sus piernas. Lo anunció y lo cumplió, finalmente el joven de 19 años de edad, Santiago Poblete Arredondo, puede caminar gracias a las prótesis entregadas por la Fundación Teletón, logrando ponerse de pie y dar sus primeros pasos acompañado de su familia. Santiago es un ejemplo de lucha y perseverancia en salir adelante frente a las adversidades de la vida, luego de haber sido atropellado por un automovilista en la comuna de Catemu en marzo del año pasado, debiéndole amputar sus dos piernas. El joven, quien ya ve cumplido este sueño de volver a caminar, anhela a corto plazo convertirse en atleta y para ello necesitaría de la ayuda de costosas próstesis diseñadas para realizar deportes. No obstante a través de esta entrevista concedida a Diario El Trabajo, agradece desde lo más profundo de su corazón, toda la ayuda recibida por la Teletón. – ¿Recibió una nueva prótesis? – Sí, me pasaron la prótesis derecha, ya que iban solamente a probarme el molde y al final cuando llegué tenían la prótesis hecha y decidieron probarla al tiro; sentí un poco de dolor al principio, fue difícil igual porque me dolía. Me voy a hacer kinesiología para que me fuera acostumbrando, así que llegué a mi casa desde la Teletón y me probé la prótesis al tiro y me puse a caminar, solamente me paré y salí caminando afirmado de estos carritos que les llaman 'burrito', anduve harto, pero igual me cansé porque igual me dolían las piernas, pero es cosa de costumbre. – ¿Contento por este gran avance que ha logrado? – Sí, contento porque tengo que aprender a equilibrarme y dejar de a poco las muletas y el 'burrito'. Tengo que acostumbrarme a las prótesis en caso que me tropiece o algo y tener todas esas precauciones, y saber en caso de emergencia, si me tropiezo, cómo colocar las piernas, todo es algo nuevo. – ¿Las prótesis son transitorias o definitivas? – No, son prótesis que se pueden usar toda la vida con mantenciones, pero hay otras prótesis que sin desmerecer las de la Teletón, que me ha ayudado harto, me puso de pie y todo, pero hay otras prótesis que son para correr y trotar que tienen mayor tecnología. Las de la Teletón son más simples porque tienen que ayudar a muchos niños. – ¿Necesitaría prótesis adaptadas para cumplir su sueño de ser atleta? – Sí, obviamente voy a tener las prótesis de la Teletón y si quiero correr y ser atleta me las pasan para irme cambiando, porque las prótesis que son para correr no puedo andar en la calle caminando, porque son distintas a las que usan para caminar. – ¿Ese tipo de prótesis tienen un alto costo? – Sí, muy alto, que está difícil la situación, pero no imposible. Ahí está mi sueño para poder correr, porque las de la Teletón son solamente para caminar y necesitaría prótesis para poder trotar y correr, pero son muy demasiado caras. – ¿Le gustaría participar en los Paraolímpicos? – Voy a tener una reunión con el Jefe de los Paraolímpicos y me van a revisar los muñones para ver si están bien para trotar y correr, no tendría que esperar tanto tiempo, sólo que los medios estén aptos para las prótesis. – ¿Necesitaría un auspiciador? – Conocí a un amigo que hace deporte y lo auspició una marca que lo ha ayudado con sus prótesis. Sinceramente no sé cómo es el tema de los Paraolímpicos, si es que nos ayudan con las prótesis, porque todo esto es nuevo para mí, pero voy a tener una reunión con el Jefe de los Paraolímpicos. Así podría representar una marca, pero tengo que esperar si me llaman o me dicen algo. Aquí en Chile hay un especialista en prótesis, reconocido a nivel mundial, que tiene la tecnología. Con esas prótesis puedo hasta jugar a la pelota. – ¿Algún mensaje para finalizar? – Bueno agradecer a toda mi familia, mis amigos y amigas y mil gracias a la Teletón por ayudarme a ponerme de pie y darme todo para poder caminar. Pablo Salinas Saldías