Se caldean ánimos de comerciantes tras término de reunión con el Municipio

Feriantes reclaman a sus líderes por tantas reuniones:

Ya la paciencia que les queda a los casi 500 comerciantes de ferias de nuestra comuna es muy poca, cada líder comunitario que representa a los distintos grupos de feriantes se las tienen que arreglar como pueden para evitar que algunos de los feriantes se agarren a golpes, lo que agravaría la ya desgastada situación que están viviendo tras casi dos meses sin poder vender sus productos.

Uno de los reclamos más cotidiano de los comerciantes es que ya son varias las reuniones que sus dirigentes sostienen con las autoridades municipales, y pese a ello no se ha logrado una solución. El problema tiene como base la gran cantidad de gente con la necesidad de vender, el poco espacio disponible para todos ellos, y la mala convivencia entre ellos mismos, pues en algunos casos un grupo se niega a estar cerca de los otros feriantes. Todo esto apunta a más estrés. Importante señalar que desde tempranas horas de la mañana y hasta horas de la tarde, un mediano contingente de Carabineros estuvo ubicado en el frontis de la Municipalidad y la Plaza de Armas, no hubo necesidad de que ellos intervinieran en las agitadas conversaciones de los feriantes.

SIN HUMO BLANCO

Ayer por ejemplo la reunión de los feriantes con el Municipio se prolongó por varias horas, terminando al medio día sin que lleguen a un acuerdo. Diario El Trabajo habló con Mauricio Mass, coordinador municipal de las ferias.

«Hoy día estamos tratando de satisfacer una necesidad de los locatarios, y el sector que tenemos para poder distribuirlos y mantener un control sanitario con las personas que entran a la feria con sus mascarillas y con todas las medidas que se han adoptado para poder tener distanciamiento social, tenemos que compatibilizarlo con el número de feriantes que hay. Y hoy día lamentablemente hay una cifra extensa de feriantes que tienen la necesidad de instalarse, entonces estamos trabajando y afinando la mayor cantidad de detalles para satisfacer al mayor número de ellos sin que eso ponga en riesgo la salud de la comunidad, y es ahí donde hemos tenido bastantes problemas, porque hay que aunar muchos criterios y necesidades y aspiraciones de ellos. Recordemos que llevan más de un mes y medio sin trabajar y que de verdad están en una situación muy apremiante, y es por eso que seguimos buscando solución», dijo Mass.

Según este abogado, ellos realizarán todas las reuniones que sean necesarias antes del domingo, lo primordial es ayudar a la mayor cantidad posible de comerciantes.

SITUACIÓN CRÍTICA

Una vez terminada la reunión, los dirigentes debieron vérselas con sus representados, quienes reclamaron de manera recalcitrante por no lograr una solución a esta cesantía que les agobia. Miguel Torres fue uno de estos dirigentes feriales que no tuvo un resultado pacífico frente a sus compañeros comerciantes: «El problema es que estamos así manos con manos porque el problema es que quieren ponernos con el Bazar y la gente no aceptó ponerse con ellos, todos de la feria N°1 quieren el lugar que tenían y que los de las verduras se hagan espacio más arriba. Vamos a esperar mañana la reunión de las 9:30 horas, de nuevo los comerciantes quieren trabajar el día domingo, pero cada uno en su puesto (…) Ustedes vieron la violencia, los del Bazar no quieren que nos pongamos juntos porque ellos pagan patente y nosotros pagamos un permiso, pero igual sí nos faltarían 8.000 pesos para pagar la patente, pero igual pagamos casi igual a lo que pagan ellos. El problema es que ellos no quieren que la Feria Número 1 y todo lo que es antigüedades se pongan en los puestos de ellos. Yo sé que el día domingo ellos van a ir y van a ocupar todo y nos dejarán sin nada, yo no quiero peleas entre comerciantes (…) se maneja una idea de trabajar espalda con espalda, pero el problema es que los de Bazar son 200 y tantos, los míos son 70 puestos, son 205 puestos más la feria número 3, ahí son 260 puestos más la Feria número 2 que son como 40, y el problema es que esos espacios los están ocupando los de Bazar y ellos no nos quieren dar la pasada (…) Lo que la gente está pidiendo es que volvamos a los puestos que teníamos, mañana a las nueve y media vamos a saber si hay feria o no», indicó Torres a Diario El Trabajo. Hoy a las 9:30 se realizará otra reunión, todos esperan que sea la última antes del domingo.

Roberto González Short