Se instala control sanitario preventivo en rutas de acceso al Valle de Aconcagua

A partir de la situación actual en la que se encuentran los casos confirmados por Covid19 -en su mayoría registrados en la Región Metropolitana-, y con el propósito de fiscalizar el cumplimiento de aislamiento de pacientes con casos positivos; es que a partir de este domingo 22 de marzo la Seremi de Salud de Valparaíso instaló controles sanitarios preventivos en las principales vías de acceso al Valle de Aconcagua. De esta manera personal de la Autoridad Sanitaria realiza tomas de temperatura e identidad, con el objetivo de detectar posibles casos sospechosos, como así también a quienes se encuentren en la vía pública y no hayan respetado las medidas de aislamiento, aún siendo notificadas con la enfermedad o deban encontrarse en cuarentena preventiva. De ser detectados, se exponen a multas que van desde los dos millones de pesos. En el caso de la provincia de San Felipe, el punto de fiscalización se instaló en plena Ruta 5 Norte, a la altura del sector Las Chilcas en la comuna de Llay Llay; mientras que en la provincia de Los Andes, un punto de similares características se situó en la carretera Los Libertadores, en la salida norte del túnel Chacabuco; quedando cubiertos de manera preventiva los dos principales accesos al Valle de Aconcagua. La medida fue valorada por el gobernador de San Felipe, Claudio Rodríguez, quien destacó este control. «Esta es una medida que consideramos valiosa para la prevención en el valle de Aconcagua, por eso destaco el trabajo de los funcionarios de la Seremi de Salud a nivel local, quienes han estado disponibles 24/7 para esta emergencia; sin embargo, siempre la mayor herramienta es el autocuidado, por lo que reiteramos a la comunidad a quedarse en casa dentro de los posible y salir a lo estrictamente necesario. Estas no son vacaciones, por esta razón además el presidente Piñera estableció el primer toque de queda nacional como parte del plan Coronavirus», precisó. Efectivamente, a los controles locales y a los establecidos en diversas regiones; se suman las decretadas a nivel nacional, entre las que se encuentran las instruidas por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, como es el toque de queda entre las 22:00 y las 05:00 horas de este domingo y madrugada delunes. Debido a que se trata de una situación dinámica y que afecta de diferentes maneras las zonas del país, la autoridad provincial hizo un llamado a la comunidad a mantenerse atenta e informarse por vías oficiales y así evitar que trasciendan situaciones falsas que generen acciones erradas en la población. CASO CONFIRMADO Asimismo, el gobernador se refirió al primer caso confirmado por Covid19 en San Felipe por parte de la Autoridad Sanitaria, única entidad facultada para la entrega oficial de casos que resulten positivos, señalando que se trata de una mujer de 31 años que fue atendida en Urgencias del Hospital San Camilo, quien actualmente se encuentra hospitalizada en aislamiento en este recinto asistencial con una condición de salud estable; mientras las personas que tuvieron algún tipo de contacto se encuentran bajo cuarentena preventiva, activándose los protocolos establecidos por las autoridades de salud. FERIAS PROVINCIALES Durante la jornada de este domingo, además se dio cita un gran número de personas en ferias libres, como fue el caso de Diego de Almagro en San Felipe, por lo que la autoridad provincial precisó que el funcionamiento de este comercio y sus limitantes dependen directamente de los alcaldes de cada comuna; hasta que no se presente una medida regional o nacional por parte del Gobierno.