Deportes Selección de Catemu va por la gloria en Regional de Honor del fútbol aficionado Mañana sábado en el césped sintético del estadio Lucio Fariña de Quillota, la selección de Catemu buscará el título en el torneo Regional de la máxima categoría del balompié aficionado. A solo horas del trascendental encuentro ante su similar de Viña del Mar, el entrenador del combinado catemino, Richard Soza, habló con El Trabajo Deportivo para analizar el gran momento por el que atraviesa su escuadra: "En lo futbolístico claramente hemos ido mejorando; avanzamos hasta cuartos de final sin perder ningún partido, y cuando eso ocurrió se debió a hechos circunstanciales (estallido social) porque no pudimos contar con cinco jugadores frente a Unión Peñablanca; pero así y todo igual avanzamos mediante los penales", partió diciendo el coach. Richard Soza destacó que una de las claves del éxito de su equipo fue el contar con un grupo de jugadores jóvenes, con mucha hambre de triunfo, que además se conocen ampliamente, a lo que se agrega un dato no menor como lo es el hecho de tener muy claro que esto es fútbol amateur, donde se juega por amor a la camiseta y con mucho compromiso deportivo. "La base que utilicé fue de los dos equipos (Santa Rosa, Alfredo Riesco) que en ese momento peleaban por el título de la asociación de Catemu. Tenemos grupo con un promedio de edad de 23 años, lo que nos permite ser un equipo directo, muy ordenado y que saca la garra en los momentos que se requiere", explicó. Respecto a la gran final de mañana frente a su similar viñamarino, el adiestrador comentó: "Es un equipo (Viña) muy bueno que le da un buen trato al balón; la idea nuestra es que no cambiemos nada de nada, para seguir con el espíritu amateur. Entrenaremos el viernes, y el domingo nos iremos todos juntos al estadio que de seguro tendrá en sus tribunas mucha gente de Catemu, porque en la calle se hace palpable que se está viviendo algo muy lindo e histórico para nuestra comuna". Programación: Domingo 15 de diciembre Estadio Lucio Fariña de Quillota 17:00 horas: Catemu – Viña Del Mar