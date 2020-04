Sí o sí feriantes se instalarían este domingo con sus puestos en la feria

Hoy Municipio dará respuesta definitiva a comerciantes:

Ayer martes se realizó la tan anunciada reunión entre la Mesa Técnica de Trabajo y los comerciantes de las ferias sanfelipeñas 1, 2 y 3 que desde hace años operan en el sector Hermanos Carrera y Diego de Almagro. En esta oportunidad tampoco salió ‘Humo Blanco’, pues los municipales requirieron visitar en terreno para calcular la cantidad de puestos que se podrán habilitar, mientras que los comerciantes aseguran estar desesperados al llevar ya varias semanas sin trabajar.

ESTÁN DESESPERADOS

Luego de la reunión Diario El Trabajo habló con algunos de los protagonistas de la jornada. Miguel Torres, presidente de la Feria N°1 de Antigüedades, habló con nuestro medio: «Estamos trabajando todavía, mañana nos reuniremos de nuevo con las autoridades, lo que pasa es que vamos a trabajar el día domingo, trabajar un día el bazar y otro día la feria de antigüedades; esto sería todos los domingos y esa es la facilidad que nos van a dar para poder trabajar el domingo. Los míos son 150 feriantes, de las demás ferias cada presidente hablará por los de ellos. En ambas ferias habrá venta de verduras, tanto en Las Pulgas como en la de bazar-paquetería; ellos (los municipales) van a terreno para ver cuántos caben en el lugar y mañana (hoy) nos dicen en definitiva lo que pasará en calle Hermanos Carrera. Sobre si los comerciantes quedan conformes o no, lo que puedo decir es que la Asamblea es la que manda y yo no puedo pasar a llevar a nadie», remarcó el dirigente.

Así también Rose Marie Zelaya Gonzalez, presidenta de la Feria Bazar y Paquetería, indicó que «ahora ellos van a terreno para ver de acuerdo a las exigencias que Sanidad solicita, para ver cuántas personas cabemos en ese sector; esto implica por lo menos un metro entre cada puesto, de eso nos sentimos seguros porque tenemos 2,75 metros de ancho por puesto. Sería toda la calle, lo que sería más de 6 metros, todo eso lo está viendo la Municipalidad para ver cuántos podremos trabajar y si hay que turnarnos, lo haremos en caso de que no podamos todos a la vez», señaló.

HOY RESPONDEN

Por su parte el abogado Mauricio Mass, coordinador general de la feria, comentó que «seguimos trabajando con los dirigentes de las ferias 1, 2 y 3 para ver la eventualidad de que puedan empezar a trabajar a partir del próximo domingo, porque también tenemos que responder a una situación social que afecta a todos estos comerciantes, quienes tienen como ingreso estas ventas que se producen. Seguimos trabajando, hay una alternativa de funcionamiento que podría ser la calle Diego de Almagro acotada con un número específico de puestos. Ahora vamos a definir porque tenemos un número al azar de puestos que serían, son alrededor de 130 aproximadamente, que es un número muy inferior a la cantidad de feriantes, por lo tanto también vamos a pedir un esfuerzo por parte de ellos, una solidaridad también dentro del mismo grupo para poder ver cómo se organizan y ocupar esos 130 puestos quizás por turnos», dijo Mass.

SÍ O SÍ EL DOMINGO

Algunos de los feriantes aseguraron no estar de acuerdo en que la primera autoridad comunal de San Felipe, Patricio Freire, esté ausente de las reuniones, entre ellos el comerciante Manuel Leiva Reinoso: «Muy malas estas negociaciones, no estamos de acuerdo porque resulta que nosotros hace más de 40 años que somos feriantes, y la feria partió con la verdura, con la paquetería, los otros son agregados a nosotros, y a nosotros no nos están tomando en cuenta; la antigüedad o los años que tenemos trabajando, no nos están tomando en cuenta, y el alcalde realmente se ha escondido, se ha escondido en su guarida, ya van dos reuniones en las que el alcalde se ha escondido, queremos que dé la cara, que por favor dé la cara el señor alcalde, porque él es quien tiene que solucionarnos el problema, estamos en desacuerdo con que él no esté con nosotros».

En tanto Josefina Palomino, vendedora de ropa, aseguró que «llevo como diez años en Bazar y paquetería, empecé con muy poquito en Las Pulgas, todos los compañeros estamos ya desesperados, sumamente desesperados, casi dos meses sin trabajar. Estamos en conversación y ahí está quedando todo, mañana es la última reunión, es que ya no podemos con esta situación, sí o sí vamos a trabajar este domingo en lo que sea», dijo Palomino a Diario El Trabajo.

FREIRE RESPONDE

Patricio Freire, por su parte, respondió a los comerciantes en relación al reclamo expresado: «Con el tema salud queremos que no suban nuestro índice de contagio de esta pandemia, eso es lo que queremos, es decir no podemos regresar con todo. Resulta que el día sábado es un tema con la junta de vecinos, allá no resisten dos ferias en dos días seguidos, eso es imposible, además después de cada feria hay que hacer aseo, sanitizar, fumigar todo, entonces es imposible, la feria se tiene que hacer un solo día, el día domingo. La idea ha sido que cada domingo sea más grande, ir ordenando la feria y también con la seguridad para que los vecinos vayan a comprar con toda seguridad, para eso hemos puesto al servicio toda la parte de salud municipal, para que se les mida a cada feriante la temperatura y la actividad sea vigilada (…) Yo sigo con la camiseta puesta con los feriantes de San Felipe, estamos con el peak de la pandemia y no podemos relajarnos», dijo Freire.

Los feriantes y el Municipio continuarán hoy miércoles con las conversaciones, aunque pareciera que ellos están determinados a empezar a trabajar este próximo domingo, independientemente de lo que se determine en la Mesa de Trabajo.

Roberto González Short