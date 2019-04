ACTUALIDAD Siat investiga muerte de conocido vecino que perdió la vida en accidente vehicular

Drogadictos habrían causado tragedia que destruyó 11 departamentos Policial Siat investiga muerte de conocido vecino que perdió la vida en accidente vehicular Isidro Alfaro impactó su vehículo contra muro de una vivienda: La víctima de 51 años de edad se desplazaba en su vehículo sin su cinturón de seguridad por la Ruta E-71 en dirección hacia Putaendo en horas de la madrugada de este viernes, originándose el fatal accidente. La Siat de Carabineros inició una investigación tras el fallecimiento de un conductor de 51 años de edad, identificado como Isidro Ernesto Alfaro Araya, quien por causas que se investigan impactó el vehículo que conducía a solas y sin el uso del cinturón de seguridad contra unas panderetas de una propiedad en el sector Las Coimas, en Putaendo.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 3:35 horas de este viernes, luego que el conocido vecino domiciliado en la comuna de Putaendo circulaba en su vehículo marca Hyundai Accent de color rojo placa patente HC XX – 87 por la Ruta E-71 de sur a norte, perdiendo el control del automóvil estrellándose contra el cierre perimetral de una vivienda particular. FUE INSTANTÁNEO

Lamentablemente Alfaro Araya perdió la vida en forma instantánea, constatándose su deceso por profesionales del Samu, quienes concurrieron al sitio del suceso, además de la presencia del personal de Bomberos para el rescate del ya fallecido.

Según los primeros antecedentes proporcionados por Carabineros, el conductor del vehículo conducía sin otros ocupantes y sin su cinturón de seguridad, informándose que no se registraron personas lesionadas en el inmueble donde ocurrió el trágico accidente.

No obstante, por instrucción del Fiscal de Turno se abrió una investigación por parte de los peritos de las Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito Siat de Carabineros de San Felipe, para establecer la causa basal del accidente, quedando a la espera de los resultados de la autopsia practicada al cuerpo del fallecido, para que determine o descarte la presencia de alcohol y drogas en la sangre, lo cual en primera instancia no se puedo establecer según enfatizó Carabineros.

Los restos de Isidro Alfaro Araya fueron despedidos durante la jornada de ayer domingo tras una misa efectuada en la Iglesia San Antonio de Padua en Putaendo.

Pablo Salinas Saldías