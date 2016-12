Edición Impresa El Trabajo Televisión COSA PÚBLICA Candidatos a concejal: RICARDO COVARRUBIAS

Gigantesco incendio en Multitienda Suasel de San Felipe Detención Ciudadana en Portus San Felipe. Sujeto no fue detenido Tensión en Colegio Alemán por delincuente que amenaza suicidarse Minusválido que pide dinero sorprendido bailando en fonda Vecinos en toma protagonizan riña masiva en Villa Santa Teresita Delincuente llora y pide perdón a una abuelita a la que acaba de asaltar Ecos del Festival Palmenia Pizarro En 50 segundos asaltan Pronto Copec de O'Higgins en San Felipe A 26 años de cárcel aumenta condena para peligroso delincuente Secretaria clama de rodillas por su vida ante peligro delincuente Roban más de 100 millones en joyas desde Joyería Los Portales

Sorprendido con las manos en la planta





Con un fierro amenazan de muerte a menor de edad para robarle moto

Derrumbe en Minera ‘La Patricia’ de Catemu causa cierre indefinido de faena

A donar sangre hoy de 13:00 a 18:00 horas en la Cruz Roja de San Felipe

Funcionarios de Correos de Chile premian con fiesta a la Escuela San Rafael

Internos de San Felipe vendieron sus productos en Expo Emprendimiento

Con fuegos artificiales y música en vivo recibirán el 2017 en Calle Larga

Crónica Sigue abierto proceso postulación para profesionales a la PDI Desde el tres y hasta el 27 de julio, la Policía de Investigaciones mantendrá abierto el período de postulación para el programa de Oficiales Policiales Profesionales. Se trata de una iniciativa que comenzó hace varios años atrás, y que este año cuenta con 200 cupos, los que serán llenados con los postulantes que sean seleccionados en un proceso que consta de varias etapas. “Esto está destinado para personas que son profesionales, que tienen una carrera universitaria o de instituto profesional de a lo menos de 4 años, y para poder inscribirse tienen que ser chilenos, cumplir requisitos básicos y no más allá de 35 años, se sugiere, pero igual puede postular gente y principalmente tiene que tener el Título, no puede postular alguien que no tenga Título en mano o certificado de Título”, señaló el Subprefecto Iván López. El primer examen corresponde al 4 de agosto, el que se rinde en la ciudad de Santiago y corresponde a un test de conocimientos de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, Cultural General, Constitución Política del Estado, entre otros temas. En la Unidad de San Felipe se han presentado varios interesados en participar en el proceso de postulación, quienes deben comprar una clave que tiene un valor de 25 mil pesos. “Tiene un plazo de un mes para ingresar los antecedentes que ahí se exigen y principalmente, tiene que dar los exámenes escritos, médicos, físicos y la investigación que se hace del alumno”, dijo López. Los postulantes que sean seleccionados, deben cursar un año de estudios en la Escuela de Investigaciones, tiempo durante el cual se les paga sueldo, el que una vez que egresan aumenta de acuerdo al grado que obtienen, más el reconocimiento de Título. “En un año ellos están trabajando, el tema que pasan ellos por la Escuela es externo, que no es igual que los de línea que están 3 años internos, hago un llamado a la gente que se interese, es muy buena la expectativa, en cuanto al trabajo, la salud, la previsión que tenemos nosotros es distinta al común de la gente”, indicó el Subprefecto. Luego de ese año los seleccionados son destinados a distintas unidades, de acuerdo a las necesidades propias de la institución. Niño envuelto en llamas casi muere tras explosión en Jardín Infantil » Orquesta Juvenil de Santa María en encuentro musical en la UTFSM