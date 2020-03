Sin detenidos incidentes ocurridos el viernes en la noche en Avenida Encón

ACTUALIDAD A la cárcel ambos imputados por la muerte de conocido guardia de seguridad

No hubo personas detenidas durante la noche de este viernes para sábado, tras los hechos que ocurrieron en el sector de la Avenida Encón, donde personas encendieron barricadas. La información fue entregada por el capitán de Carabineros Franco Herrera, señalando que el día viernes hubo un llamado a marcha que en general fue bastante tranquilo, «sin embargo cuando esto finalizó comenzaron algunos problemas, en ese caso de barricadas y de lanzamiento de objetos contundentes a Carabineros. Pero esto fue controlado más menos a eso de las once de la noche y luego pasado las doce de la noche instalaron barricadas en combustión en el sector de Encón, se destruyó un poste de telefonía que fue depositado en la calzada, comenzando a hacer daño al supermercado Unimarc. No alcanzaron a ingresar a las dependencias ni a sustraer mercadería porque el recinto fue bastante reforzado por la administración, entonces es una tarea muy difícil con las medidas que se instalaron, es decir, sin embargo ocasionaron daños en la reja perimetral y en vitrinas de locales que aún no han sido utilizados», señaló Herrera. El oficial destacó que gracias al llamado de los vecinos se pudo llegar al lugar, donde se tuvo que hacer uso de disuasivos químicos; «porque en ese caso los antisociales estaban bastante agresivos, lanzando todo tipo de objeto a Carabineros, sin embargo esta situación pudo ser más menos controlada a las cuatro de la mañana», indicó el capitán Herrera. Agregó más adelante que no hubo personas detenidas y que los ruidos tipo balazos corresponden al lanzamiento de bombas lacrimógenas. De todas maneras se dio cuenta al Ministerio Público sobre estos hechos.