Sindicato conductores independientes de locomoción colectiva piden volver al centro

Al menos durante este mes de navidad:

El sindicato independiente de taxis colectivos, que preside Juan Torrejón, como una forma de ayudar a la reactivación económica de los comerciantes de San Felipe, está formulando una petición a la autoridad local. Esta consiste en que por el mes de diciembre puedan retomar el recorrido tradicional que había antes de aplicar el plan maestro de gestión de tránsito. Lo anterior, insiste, como una forma de ayudar al comercio local y especialmente ayudar a los usuarios.

“Sí, hay que tomar en cuenta también lo que se planteó el otro día, que fue hacer una venta nocturna, verdad, en donde se unieron varios, y se pensó que era un buen plan, pero lamentablemente esto no resultó por la sencilla razón de las continuas amenazas que hubo en contra del comercio, de que si abrían, dejaban sus locales hasta cierta hora, iban a ser saqueados, y lamentablemente no se pudo hacer. Yo pienso que la mejor idea es, ya que se iba a hacer un decreto para que la locomoción colectiva pasara por el centro, por todas las calles para darle un mejor servicio al cliente, que eso es lo que necesita San Felipe, por lo menos en estos momentos si queremos ayudar a todo el comercio, grande o chico, yo creo que es una forma que sería autorizar por lo menos en este mes de diciembre que se mueve más, el movimiento de comprar cosas de regalos, es que la locomoción colectiva pasara toda por el centro, sin impedimento. Esa sería una forma de nosotros poder llevar al cliente donde va a comprar, o sea tú lo vas a dejar prácticamente en las puertas de los negocios. Si se podía hacer un decreto por un par de días, yo creo que con la buena voluntad del señor Orellana, el alcalde y tal vez el Seremi, nosotros podríamos lograr esto y entusiasmar y re encantar de nuevo al comercio en San Felipe y poder lograr una tranquilidad que todos queremos”, dice Torrejón.

– ¿Cómo sería en la práctica, pasar por las calles antiguas, retirar a los pasajeros con sus regalos?

– Tal como lo dices tú, pasar por las calles antiguas, lo que es Salinas, Coimas, Merced, bajar por Prat, ya que si hablamos de un plan maestro, y tú te fijas, andas conmigo por la calle, todas las calles segregadas que eran para locomoción colectiva, están llenas para estacionamientos, están todas copadas. En este momento San Felipe es tierra de nadie, no solamente San Felipe, sino que todas las partes de Chile, en donde ya nadie fiscaliza nada, no salen los inspectores municipales; Carabineros ya está saliendo a las calles, pero no pasan, hacen caso omiso, está pintado de amarillo, eso significa que no te puedes estacionar, pero están todos los vehículos estacionados. Si me dicen a mí que vamos a destruir el plan maestro porque nosotros vamos a pasar por el centro, ¿qué plan maestro?, el plan maestro se destruyó hace ratito, se destruyó hace rato. Ya no hay ley acá, en ninguna zona, entonces deberíamos pasar nosotros, por el bien de la clientela, por el bien del comercio, para nosotros poder estar tranquilos y que nadie nos vaya a fiscalizar y querer sacarnos un parte por tratar de darle un buen servicio a nuestros usuarios.

– ¿En ese sentido ustedes piensan reunirse antes de navidad o hacerlo público esta inquietud nada más?

– Lamentablemente yo hablo por todos nosotros que estamos en el sindicato de conductores profesionales independientes, y que somos uno, después viene el gremio y después la federación. Ojala que en algún momento pudiéramos llegar todos a un buen contexto y luchar todos por la misma causa, y eso sería espectacular, sería bonito no solamente por el bien de algunos, si aquí estamos viendo el bien de todos los muchachos que hemos resistido trabajar así como trabajamos. Tú lo ves ahora, taco aquí, taco allá, cuesta mucho pasar y las calles que estábamos pasando por ambos lados, solo se puede pasar por un solo lado, entonces eso es lo que nos tiene un poco ‘bajoneados’ porque no podemos hacer nada, y lamentablemente la ley está así, y si Carabineros no puede hacer nada, los municipales no pueden hacer nada, menos lo podemos hacer nosotros de decirle a alguien que no puede estacionar ahí.

El sindicato de conductores independientes de locomoción colectiva cuenta en el listado con más de cien socios.