Cumplió mayoría de edad para ser condenado a 541 días por robo de celular Policial Socio de Sanfecoop amenaza con revólver a gerente y encargada de Cobranzas Próximo remate de una vivienda habría desatado su día de furia: Un verdadero día de furia vivió un socio moroso de la Cooperativa Sanfecoop, que al enterarse que pronto se viene el remate de una casa de su propiedad ubicada en San Felipe, en las cercanías del Cesfam Doctor Segismundo Iturra Taito, con revólver en mano concurrió hasta las oficinas de la entidad crediticia y amenazó al gerente y encargada de cobranza de la institución. A raíz de esto fue detenido y pasado a control de detención ayer.

Se trata de un hombre de 73 años de edad, quien habría solicitado un crédito bastante importante (alrededor de 35 millones de pesos, según fuentes extraoficiales), el cual no habría cancelado pese a las facilidades que se le habrían entregado, razón por la cual una propiedad que el deudor dejó en garantía va a ser rematada.

Respecto al incidente en la cooperativa, el Capitán y Subcomisario de los servicios de la Segunda Comisaría de Carabineros, Franco Herrera, dijo que personal policial recibió un llamado por parte de la central de comunicaciones, solicitando en forma urgente que se constituyeran en la Cooperativa Sanfecoop debido a que momentos antes había llegado un cliente bastante molesto por un tema judicial que él tiene con esa entidad por una morosidad: «Llegó increpando a los funcionarios de esta cooperativa y en un momento extrajo desde un maletín un arma de fuego tipo revólver, calibre 32, haciendo mención a la molestia que él tenía, en ningún momento con la finalidad de asaltar ni de agredir a nadie, sino que quiso exponer su malestar; de hecho, apuntó en todo momento hacia el cielo y luego de haber increpado a la gente, guardó nuevamente el revólver en el maletín y se retiró del lugar», indicó el oficial.

Describió que se trata de un hombre de 73 años de edad, chileno, y como es un cliente de la Cooperativa, la institución tenía todos los antecedentes con respecto a él, el domicilio, su nombre completo, su RUT, además estaba siendo sindicado de manera directa; «así es que atendiendo el horario que aún se encontraba en flagrancia, se concurrió al domicilio de él y fue detenido ahí mismo, y de hecho reconoció de inmediato el error que había cometido, hizo entrega del armamento de fuego a personal de Carabineros, el armamento no tenía munición y obviamente estos antecedentes fueron puesto a disposición de la fiscalía y este señor va a ser presentado el día de hoy (ayer) en control de detención del Tribunal de Garantía», señaló el oficial. VERSIÓN DE SANFECOOP

Por su parte Leyla Vega, presidenta del Consejo Administrativo de Sanfecoop, dijo que escuchó lo que estaba hablando Carabineros a través del Capitán Franco Herrera, señalando que se trata de una persona que está activa en el ámbito laboral y que en sus registros aparece como un comerciante bastante destacado en San Felipe: «Estamos hablando de una persona con recursos económicos, una deuda que está judicializada, estamos hablando de un monto de dinero bastante alto que él llega acá a nuestra cooperativa, acompañado de su abogado, pide hablar con el gerente de la Cooperativa, con la jefa de Cobranzas, quienes accedieron de la mejor manera y cuando estaba en medio de esa conversación, insisto, este socio estaba acompañado en todo momento por su abogado, muy ofuscado saca un arma de fuego, amenaza a nuestros funcionarios y después se retira. Nosotros seguimos el protocolo para estos casos, llamamos a Carabineros, quienes lo detuvieron en su domicilio y bueno, lamentablemente son cosas a las cuales nos vemos expuestos como dirigentes, y también no solamente tenemos que velar por los dineros de la Cooperativa, sino que por la seguridad de nuestros funcionarios», señaló Vega.

– En ese contexto, ¿cuál fue el motivo por el cual se había judicializado su caso, él tenía problemas de atraso con las cuotas o algo así?

– Mira, este es un crédito que viene de larga data, hace ya bastantes años, se trató de buscar un acuerdo, una forma de pago, no se dio y bueno, lamentablemente para este socio y para la Cooperativa, este tema se judicializó como comentaba, pero no estamos hablando de cualquier socio, yo me reservo el nombre de la persona, pero sí destacar eso.

La presidenta reiteró que no se trata de cualquier socio, es una persona con recursos económicos, «que tiene una deuda con la cooperativa bastante alta y que se trató de buscar un arreglo con él, lamentablemente no se pudo y sí, una de las propiedades que dejó en garantía sí va a remate», señaló.

– ¿Cuánto es el monto de la deuda?

– No puedo decirlo en estos momentos, así como me reservo el nombre de la persona, también creo que por ética no puedo hablar de los montos de dinero, pero es bastante alto.

– ¿Cómo quedaron los funcionarios, ya están recuperados?, porque una situación como ésta produce un shock.

– Exactamente y eso quiero destacar, insisto, como dirigentes siempre estamos expuestos a amenazas, a malas palabras por parte de los socios, porque como toda entidad financiera, esta es una cooperativa, somos bastantes solidarios, la plata es de todos los socios y hay que recuperarla, entonces ante este tipo de hechos nos damos cuenta de que no solo tenemos que velar por los dinero de la cooperativa que son de todos los socios, sino que también velar por nuestros funcionarios, por la seguridad de ellos, es por eso que vamos a iniciar todas las acciones legales para que estos hecho no vuelvan a ocurrir.

– O sea, ¿van a presentar una querella contra esta persona?

– Exactamente.

– ¿Van a reforzar el tema de seguridad ahí?

– Es lo que estamos conversando, fíjate que en estos momentos estamos reunidos como Consejo de Administración viendo ese tema.

– ¿Algo más que agregar?

– La verdad que darle tranquilidad a nuestros socios, muchos de ellos se han enterado de esta noticia, debemos informarles que nuestros funcionarios están tranquilos, hemos conversado con ellos, la verdad que se ha entendido el tema y como te digo, siempre estamos expuestos como dirigentes y nuestros funcionarios a sufrir este tipo de situaciones.

– ¿Cuándo se viene el remate?

– Muy pronto.

Al finalizar reiteró que se buscaron todas las instancias de acuerdo, pero lamentablemente no se dio.

Las oficinas de la cooperativa Sanfecoop se encuentran ubicadas en calle Navarro entre Carlos Condell y Santo Domingo, y al día de hoy cuenta con más de 14 mil socios.