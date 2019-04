Solitario delincuente arrasó con $12 millones en joyas desde céntrica joyería

Entre diez a doce millones de pesos logró llevarse un solitario delincuente que en la madrugada de este martes ingresó a robar a la Joyería ‘María Inés’ ubicada en calle Merced, a pasos de Navarro, en pleno centro de San Felipe.

El delincuente para entrar hizo dos forados en el techo, según lo relatado por el marido de la dueña de la joyería, Bernardo Arcos, quien además califica este hecho como un tremendo robo.

«Tremendo robo, entraron por el entretecho, quizás es uno porque ya lo tenemos en cámara, un poco tapado la cara, pero se le nota parte de la cara y hay huellas para que los peritos puedan identificar a la persona ésta, que seguramente tenía a alguien que lo esperó. Estamos revisando cámaras y en base a eso se puede conseguir que aparezca más información», dijo Bernardo Arcos, el afectado.

– Don Bernardo ¿cuál es el monto aproximado del robo?

– Entre diez a doce millones de pesos en joyas, más la infraestructura.

– ¿Cómo se entera?

– Ahora en la mañana cuando abre mi señora, me llama al trabajo y ahí me informa que habían ingresado a robarnos.

– ¿Hay algún forado?

– Hay dos forados en el entretecho, arriba en el encielado, en la techumbre.

– ¿Algunas características físicas del sujeto que se aprecia en la cámara?

– Es una persona delgada y medianamente alto, porque se apoyó, así es en base a eso vamos a tratar de dilucidar la identidad de este individuo.

– ¿Qué productos le robaron así a grosso modo, un detalle?

– La mayoría son cadenas, cadenas de plata 950, anillos de plata, de plata con oro.

– ¿Alguna característica de las joyas robadas?

– Son entablilladas alargadas la mayoría, lo que es en plata con piedras de distintos colores.

-¿Cómo se recupera de esto?

– Hay que tener fe en la vida, no es primera vez que nos pasa esto y nos hemos sabido levantar.

– ¿Le habían tratado de robar antes?

– Sí, aquí habían tratado, cuando vivíamos en Las Acacias nos ingresaron también cinco individuos, donde también nos robaron bastantes elementos, pero hay un Dios mirando y en él tengo fe.

– ¿En el peritaje qué se puede hacer?

– Sí, también en el peritaje que puede ser fundamental para sacar huellas, en eso estamos para que Carabineros vea con especialistas y tome huellas respectivas.

– ¿Cuánto tiempo llevan acá, don Bernardo?

– Cuatro años.

– ¿Primer robo grande?

– Sí, primer robo grande.

Cabe señalar que al lugar llegó personal de Carabineros quienes efectuaron una revisión por las inmediaciones, junto con ello se acogió la denuncia para enviarla a la Fiscalía Local de San Felipe.

Un robo similar afectó hace días a la Joyería Acrón de calle Coimas de propiedad de Luis Salinas.