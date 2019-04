Sólo daños ocasionan delincuentes en oficinas de Cruz Roja San Felipe

Presidenta de la filial descartó robo de dinero:

El o los delincuentes irrumpieron durante la madrugada de este sábado hasta las oficinas ubicadas en Calle Prat de esta ciudad. La institución avaluó los daños en $500.000.

Sólo daños materiales afectaron a las dependencias de la Cruz Roja ubicada en Calle Prat de San Felipe, luego que el o los delincuentes irrumpieran durante la madrugada de este sábado en aparente búsqueda de dinero. Según informó la presidenta de la Cruz Roja Filial San Felipe, María Gómez Ruíz a Diario El Trabajo, los antisociales violentaron las puertas del acceso principal para lograr acceder a las oficinas, efectuando diversos desórdenes, presumiéndose que buscaban dinero toda vez porque no se habrían registrado pérdidas de materiales de valor de uso de esta institución.

«Nos avisaron en la mañana, se dio aviso de inmediato a Carabineros por daños, dejar en claro que no hubo robo de dinero ni insumos felizmente en ese aspecto, sólo desordenes y daños, pero se notaba que buscaban dinero, porque a veces buscan medicamentos o drogas. No se llevaron linternas que tenemos en cajas nuevas habían unas cajas de conservas pero eso no tocaron nada, yo creo que buscaban plata».

La presidenta junto con lamentar este episodio delictual precisó que los daños fueron avaluados en $500.000. Cabe recordar que esta noble institución ya ha sido en múltiples ocasiones víctima de robo. Gómez agradeció la preocupación que tuvo el voluntariado de la Cruz Roja a nivel nacional, la comunidad y una autoridad local sobre este hecho delictual a pocos días de que la institución conmemore un nuevo aniversario.

Pablo Salinas Saldías