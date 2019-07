ACTUALIDAD Madre autorizó ‘desconectar’ a su hijo para cumplir con su deseo de donar sus órganos

Padre reclama contra Tribunal de Familia por no ser atendido a la hora fijada en la notificación

Sorprenden a haitiano vendiendo carne y pescado mal oliente en Feria de las Pulgas

Definitivamente el básquet de San Felipe no irá a ningún nacional este 2019

Germán Corengia se muestra tranquilo por el presente albirrojo

Triple colisión involucra a patrulla de Carabineros y provoca enorme taco en Av. Yungay Comunidad Sorprenden a haitiano vendiendo carne y pescado mal oliente en Feria de las Pulgas El presidente del sindicato de la Feria de las Pulgas que se instala todos los domingos a continuación de la feria Diego de Almagro, Miguel Torres, lamentó y denunció a la vez un hecho que ocurrió el día domingo en ese lugar. Tiene que ver con que sorprendieron a un ciudadano haitiano vendiendo carne y pescado sin permiso y presuntamente en mal estado por el olor que expelía.

«Lo más fome de este momento es que este domingo pillamos a un haitiano vendiendo carne, pescado, reineta, jaiba y estaban muy hediondas. Llamamos a los inspectores y le hicimos sacar esa carne porque estaba hedionda, el hombre dice que compró en Putaendo y que era legal, pero no tenía ni factura. Pero como no hay sanidad tuvimos que echarlo, que sacara esa mercadería, pero hay que tener ojo, que el público no compre pescado al haitiano porque anda hedionda esa carne y pescado», señaló Torres.

Consultado si esta persona tenía autorización para ocupar un lugar físico ahí, Miguel Torres, señaló que «ellos estaban en la calle, ahora los subimos, pero el problema que tiene es que ellos no pagan permiso, son 25 personas y esas 25 personas tienen que pagar, como todos, y si siguen así trayendo cuestiones que le hagan mal a la gente no lo vamos a permitir, estando yo en la feria, yo cuido mucho al cliente, mucho a la gente, ha cambiado mucho la feria y estoy muy contento que los mismos comerciantes y el público me ha dado aplausos porque hemos limpiado la feria, hasta donde termina la verdura está todo limpio», indicó Miguel Torres. Definitivamente el básquet de San Felipe no irá a ningún nacional este 2019 » Padre reclama contra Tribunal de Familia por no ser atendido a la hora fijada en la notificación