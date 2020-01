ACTUALIDAD Dos carabineros heridos con perdigones en medio de manifestación en Llay Llay

Sujetos encapuchados asaltan Cementerio Valle de Auco, roban dinero y se llevan auto

Desconocidos provocaron millonarios daños: Un grupo de aproximadamente seis personas se metieron a robar a las dependencias del Cementerio Valle de Auco ubicado en la carretera General San Martín. Para ello amarraron al guardia y lo arrojaron al suelo donde lo dejaron mientras registraban toda la oficina. Los delincuentes provocaron daños millonarios y junto con ello robaron alrededor de 400 mil pesos, llevándose consigo además el automóvil particular del nochero, un vehículo marca Chevrolet color rojo de cuatro puertas. El gerente del cementerio, Jaime del Campo, reconoció el hecho a la opinión pública señalando lo siguiente: "Una situación bien lamentable que sufrimos la madrugada de hoy (ayer), alrededor de la 01:30 horas; se activaron las alarmas de la oficina, llegó el mensaje al celular, activamos el protocolo, se llamó a Carabineros, pero cuando llegó Carabineros ya habían maniatado al nochero que tenemos, habían dado vuelta la oficina completa, botaron todos los papeles al suelo, buscaban claramente dinero en efectivo. Gracias a Dios no encontraron, así es que por ese lado estamos más o menos tranquilos, bastante asustado por el tema de los robos y los asaltos. La peor parte se la llevó el nochero que lo dejaron amarrado en el suelo, le robaron el auto de él, pero mal, con desánimo cuando ocurren estas cosas", dijo Jaime del Campo, gerente. – ¿Cómo quedó el nochero? – No tuvo mayores lesiones, pero sí lo dejamos para que quede tranquilo, se vaya con reposo; no le pasó nada grave más que el susto; sufrió una golpiza leve para poder tirarlo al suelo y dejarlo amarrado, pero más que eso… heridas no tiene. – ¿Cómo fue la dinámica de los hechos, qué les comentó él? – El se encuentra en la zona de bodegas, escuchó la alarma de la oficina que está más abajo, bajó y cuando iba camino a la oficina lo abordaron cuatro personas, porque en total eran seis; lo abordaron cuatro personas encapuchadas que lo amarraron, lo tiraron al suelo y se lo llevaron amarrado a la oficina abajo y ahí lo dejaron en un esquina, con la cabeza tapada. Pero fuera de eso estuvo tranquilo, antes de eso estuvo tranquilo, no hubo problemas, ahora estamos revisando el tema de las cámaras. – ¿Al revisar las cámaras, algún distintivo de los sujetos o algo característico que les haya llamado la atención a ustedes? – No, nada todavía, toda esa parte la está viendo Policía de Investigaciones que llegaron hoy día (ayer) en la mañana; se tomaron huellas dactilares, estuvo Carabineros aquí toda la noche, pero estaban encapuchados, entonces es poco más difícil de poder determinar algún rasgo físico que uno pudiera ver. En total, según el gerente, los daños y dinero llegan a una suma cercana a los cuatro millones de pesos, sin contar el auto del nochero; cuatrocientos mil pesos en efectivo, correspondiente a lo recaudado del día en caja chica, y lo demás en daños que se provocaron en la oficina, quebrazón de vidrios, puertas forzadas, robaron unas herramientas de la bodega. Más las cámaras porque las quebraron y ayer se encontraban reponiéndolas de nuevo para dejar todo operativo. El parque sigue funcionando y prestan servicio a una cantidad de 5.000 familias. Se encuentra ubicado en Carretera General San Martín en Rinconada.