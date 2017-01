Sumario contra Áridos Tres Esquinas por recepción ilegal de material peligroso

Sanción podría llegar a las 1.000 UTM:

Luego de la detección del funcionamiento ilegal de un vertedero, escombrera y pozo lastrero, en un recinto perteneciente a la empresa Áridos Tres Esquinas, en donde el martes por la noche un camión depositó lodos contaminados que provocaron distintos malestares físicos en los vecinos del sector, la autoridad sanitaria levantó un sumario investigativo contra el propietario del terreno y decretó la extracción inmediata del material, que en un principio, correspondería a ácido clorhídrico.

Pese a la orden emanada desde la Oficina Provincial Aconcagua de la Seremi de Salud, los lodos no pudieron ser retirados durante el día miércoles, debido al proceso de solidificación que sufrieron, hecho que impidió que el camión encargado del retiro de este material pudiera succionarlo y trasladarlo hacia un vertedero autorizado para la recepción de residuos peligrosos.

En ese contexto, Mario Méndez, jefe de esta repartición pública, advirtió que el plazo fatal para el retiro de este material se cumplía durante la jornada de jueves. “A partir de la orden que nosotros evacuamos, se han estado haciendo operaciones al respecto, el miércoles fracasó el intento de llevarse ese residuo, a propósito de que el equipo que trajeron desde la empresa especializada, no permitía dragar o succionar el lodo porque ya estaba en un estado de gel más bien sólido y por tanto, le dimos un nuevo plazo, dentro del marco de proceso sumario, para que hoy a medio día (ayer) -con otro procedimiento, porque ya no va a servir dragarlo con un camión succionador-, se levante este material peligroso”, decretó Méndez.

“Esto está siendo monitoreado por parte de la Seremi de Salud, también por parte de los equipos de emergencia de la Gobernación Provincial y Municipalidad de San Felipe, Carabineros también ha estado colaborando en esta operación de retiro, así que esperamos que se cumpla lo exigido por la autoridad sanitaria, en el sentido que hoy ya esté fuera de ese lugar y se disponga en un vertedero que tenga autorización para la recepción de residuos peligrosos”, añadió el facultativo.

MATERIAL ORGÁNICO DE ORIGEN DESCONOCIDO

Respecto al por qué estos lodos depositados ilegalmente en el recinto de la Empresa de Áridos Tres Esquina, fueron catalogados de inmediato como material peligroso , Méndez explicó que podría tratarse de “materia orgánica, que al parecer, con la aplicación de cierto elemento químico, provocó una reacción que generó estos gases” detalló, agregando que “según algunas mediciones realizadas por Bomberos, hay alguna presunción de que habrían elementos de tipo clorado, es decir, una materia orgánica a la cual se le habría aplicado cloro, cuya mezcla reacciona y genera ácido clorhídrico o un elemento similar, el cual, se volatiliza y provoca náuseas, irritación y diversos problemas que se produjeron en los vecinos del sector”, puntualizó.

En cuanto a la procedencia de este material, Méndez expuso que esa respuesta se tendrá una vez que concluya la investigación y que por el momento sólo se conocen detalles vagos del camión que depositó los lodos la madrugada del martes. “No se ha podido establecer el origen, en el proceso investigativo, en el que han colaborado vecinos y otros órganos del estado, se sabe que alrededor de las 3:30 de la mañana un camión tolva, con cabina de color amarillo, llega al lugar, vierte su contenido y luego se retira, el asunto es que no hay más antecedentes, nosotros llegamos cerca de las 21 horas a cubrir una situación de emergencia que se estaba viviendo (…) en el momento no había empresa responsable y no se sabía de qué se trataba”, sentenció el galeno.

POSIBLES SANCIONES

De acuerdo a la legislación vigente, la autoridad sanitaria está facultada para aplicar multas con un margen de 1 UTM hasta 1.000 UTM, sanción económica que es determinada de forma proporcional a la situación generada. En este caso, Áridos Tres Esquinas, tendrá que asumir este pago y además cumplir con otras exigencias realizadas desde el organismo dependiente del Ministerio de Salud, como por ejemplo, sellar el portón del recinto e impedir el ingreso no autorizado de este tipo de vehículos de carga.

“En la parte administrativa, estamos haciendo una investigación bastante acuciosa en torno a lo que está ocurriendo, porque este es un recinto que no está autorizado para la recepción de residuos de ninguna naturaleza y lo más probable es que esto termine con sanciones a propósito del incidente químico con afectación de personas que hubo”, aportó Méndez.

Por último, Méndez espera que esta situación se trate de un hecho puntual y que no sea una actividad que se haya estado desarrollando en la impunidad. De todas formas, el personero descartó manejar antecedentes previos en esta materia y en ese lugar, afirmando que “durante el período que yo he estado no había tenido denuncias de esta naturaleza, estamos haciendo una investigación en el plano histórico, sí, como señalaron los vecinos, hubo algún tipo de información que en ese lugar se habían dispuesto anteriormente, por las condiciones que se dan: un callejón de fácil acceso, en donde la oscuridad de la noche podría facilitar esta actividad, pero nosotros no habíamos recibido en este período de 3 años, una denuncia formal o informal”, concluyó.